Clínica del Carmen Navojoa reporta caso sospechoso de sarampión y refuerza llamado a la prevención

La Clínica del Carmen Navojoa informó de manera oficial que recientemente atendió a un menor con alta sospecha de sarampión, con base en los signos y síntomas clínicos observados durante su valoración médica.

De acuerdo con el comunicado emitido por la propia institución, se trata de un paciente no inmunizado contra el sarampión, en quien se detectaron manchas de Koplik positivas en la cavidad oral, fiebre alta y otros síntomas característicos de esta enfermedad viral altamente contagiosa. Ante este cuadro clínico, el menor fue referido al servicio de Epidemiología para la realización de estudios complementarios y el seguimiento correspondiente.

REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La clínica destacó la importancia de reforzar las medidas de prevención, ya que el sarampión es una enfermedad que inicia con fiebre elevada, tos, escurrimiento nasal y enrojecimiento de ojos, y posteriormente puede presentarse con erupciones en la piel.

Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia para acudir de inmediato a atención médica si sus hijos presentan signos de alarma como fiebre alta persistente, dificultad para respirar, decaimiento marcado, convulsiones o rechazo de líquidos.

RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Clínica del Carmen Navojoa se encuentran:

Verificar que los menores cuenten con su esquema completo de vacunación SRP (sarampión, rubéola y parotiditis).

(sarampión, rubéola y parotiditis). No automedicar.

Evitar el contacto con otros niños en caso de presentar síntomas.

Acudir oportunamente a valoración médica.

"La vacuna es la mejor protección", subrayó la institución, reiterando que ante cualquier duda o síntoma es fundamental buscar atención profesional.

La información fue dada a conocer por los pediatras Dr. José Luis Islas y Dr. Luis Gerardo Islas, integrantes del equipo médico de la Clínica del Carmen Navojoa, ubicada en Quintana Roo #103.