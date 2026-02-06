Coparmex: Preocupante crecimiento empresa informal

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Casi el 60 por ciento del empleo en el país es informal, hay 5.5 millones de micro, pequeños y medianos empresarios y solamente de estos, un millón 900 mil están en la formalidad, precisó el presidente de Juan José Sierra Álvarez, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante su visita a Sonora.

Señaló que el resto de los negocios mencionados, es decir, 3 millones 600 mil, están en la informalidad, y que esto no es un freno, sino que son derechos que no los tienen estas personas que se encuentran emprendiendo bajo esta norma, que por consiguiente también afecta a familias.

"La informalidad para nuestro país no solo es un freno para la economía. Estos niveles de informalidad que tiene en este momento México, insisto, no solo es un freno, sino también estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de acceso a la salud, a una casa digna, y eso es muy importante y no es una buena señal", abundó Sierra Álvarez.

El empresario opinó que, para el desarrollo económico y social que debe haber en un país como México, es fundamental que se trabaje en unidad para acompañar la informalidad para que se convierta en formal.

"En Coparmex no hablamos de combatir, hablamos de acompañar. Porque muchos emprendimientos, porque muchas empresas, iniciaron en la informalidad y luego migraron y se convirtieron a lo formal", señaló el presidente nacional de la Confederación.

NUEVO RELEVO

Uno de los objetivos que tuvo Juan José Sierra Álvarez, al visitar al Estado, fue atestiguar la toma de compromiso de Jaime Isaac Félix Gándara como presidente del organismo empresarial para ejercer el cargo durante el periodo 2026–2028, relevando así al empresario Gilberto Robles Bustamante.

El Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte para el periodo 2026–2028 será conformado por: