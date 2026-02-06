  • 24° C
Sonora

Coparmex: Preocupante crecimiento empresa informal

Esto arrastra a que familias no cuenten con un patrimonio y servicios de salud, entre otros

Feb. 06, 2026
Juan José Sierra Álvarez, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante su visita a Sonora
Casi el 60 por ciento del empleo en el país es informal, hay 5.5 millones de micro, pequeños y medianos empresarios y solamente de estos, un millón 900 mil están en la formalidad, precisó el presidente de Juan José Sierra Álvarez, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante su visita a Sonora.

Señaló que el resto de los negocios mencionados, es decir, 3 millones 600 mil, están en la informalidad, y que esto no es un freno, sino que son derechos que no los tienen estas personas que se encuentran emprendiendo bajo esta norma, que por consiguiente también afecta a familias.

"La informalidad para nuestro país no solo es un freno para la economía. Estos niveles de informalidad que tiene en este momento México, insisto, no solo es un freno, sino también estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de acceso a la salud, a una casa digna, y eso es muy importante y no es una buena señal", abundó Sierra Álvarez.

El empresario opinó que, para el desarrollo económico y social que debe haber en un país como México, es fundamental que se trabaje en unidad para acompañar la informalidad para que se convierta en formal.

"En Coparmex no hablamos de combatir, hablamos de acompañar. Porque muchos emprendimientos, porque muchas empresas, iniciaron en la informalidad y luego migraron y se convirtieron a lo formal", señaló el presidente nacional de la Confederación.

NUEVO RELEVO

Uno de los objetivos que tuvo Juan José Sierra Álvarez, al visitar al Estado, fue atestiguar la toma de compromiso de Jaime Isaac Félix Gándara como presidente del organismo empresarial para ejercer el cargo durante el periodo 2026–2028, relevando así al empresario Gilberto Robles Bustamante.

El Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte para el periodo 2026–2028 será conformado por:

  • Presidente: Jaime Isaac Félix Gándara
  • Vicepresidente: Mario Arturo Moreno Morales
  • Secretario: Julián González Galván
  • Subsecretario: Fernando García de León Peñuñuri
  • Tesorero: Leonel Francisco Burrel Martínez
  • Subtesorera: Margot Molina Elías
  • Comisario: Víctor Isaac Valdez González
  • Revisor: Karla Lorena Ramos Arvizu
  • Vocal: Norma Dolores Castelo Vera
  • Vocal: Jorge Mario Armenta Valdez
  • Vocal: Félix Tonella Platt
  • Vocal: Miguel Ángel Pérez Bustamante
  • Vocal: Fernando de Silva Gutiérrez
Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

