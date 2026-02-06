Sonora con avances positivos en seguridad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los homicidios en el Estado no han afectado a Sonora para seguir generando condiciones para la atracción de inversiones, indicó el secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Adolfo Salazar Razo, apuntado que estos van a la baja en un cincuenta por ciento.

Aunado a lo anterior destacó que aún hay retos que se deben seguir atendiendo, pero que los resultados están a la vista, mientras que como Gobierno Estatal van avanzando de una manera clara y contundente en la ruta de pacificación del país.

"Particularmente el estado de Sonora se caracteriza por ser un estado donde el abatimiento a todos los índices de los delitos ha venido a la baja, los resultados ahí están y eso es parte de lo que se puede lograr en la coordinación de los esfuerzos que encabeza el gobernador del estado de Sonora en compañía", dijo el secretario.

Salazar Razo, subrayó que esto se ha logrado en acuerdo con las instituciones federales y estatales como producto de la coordinación de la mesa de seguridad. "Sonora ha avanzado en la consolidación del modelo de paz y en ello el abatimiento de delitos, el homicidio ha sido abatido en un 50%".

Por otro lado, dijo que para la consolidación de las empresas y con ello aportar al modelo de bienestar, junto con las políticas públicas del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobierno de Sonora, consideran que el Estado está avanzando con paso muy sólido hacia un modelo de bienestar y paz.