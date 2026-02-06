Vacunas hacen efecto después de 14 días

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una vez que la persona se aplique la vacuna, esta empezará a proteger después de catorce días de haberse suministrado, por lo cual es importante acudir a los centros antes de detectar síntomas de alguna enfermedad, explicó Concepción Félix Lares, responsable estatal de vacunación en la secretaría de salud Sonora.

La funcionaria destacó que el tema es debido a que aún continúa vigente la campaña nacional de vacunación invernal, la cual dio inicio el pasado 13 de octubre, y que hasta el momento se han aplicado 869 mil 721 dosis de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, recordando que se trata de un servicio gratuito.

Félix Lares, dijo que como parte de las acciones para fortalecer el sistema inmunológico de la población, con la vacunación se tiene como finalidad reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y prevenir complicaciones graves, principalmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

"Sí hay que recordar que la vacuna no te va a proteger de manera inmediata, es una protección que te va a generar en catorce días, en dos semanas, ya una respuesta adecuada, pues a la vacunación. Si dices yo me vacuné hoy y mañana me enfermé, es no, ya traías tu periodo de incubación, entonces ya traías el proceso de la enfermedad", dijo la responsable estatal de vacunación.

Por lo anterior, Félix Lares, destacó que el llamado es acudir a los centros de vacunación lo antes posible, mejor aún antes del próximo 3 de abril, la cual está enfocada principalmente en enfermedades respiratorias.