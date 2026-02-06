  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Vacunas hacen efecto después de 14 días

Han aplicado 869 mil 721 dosis de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo

Feb. 06, 2026
Vacunas hacen efecto después de 14 días

Una vez que la persona se aplique la vacuna, esta empezará a proteger después de catorce días de haberse suministrado, por lo cual es importante acudir a los centros antes de detectar síntomas de alguna enfermedad, explicó Concepción Félix Lares, responsable estatal de vacunación en la secretaría de salud Sonora.

La funcionaria destacó que el tema es debido a que aún continúa vigente la campaña nacional de vacunación invernal, la cual dio inicio el pasado 13 de octubre, y que hasta el momento se han aplicado 869 mil 721 dosis de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, recordando que se trata de un servicio gratuito.

Félix Lares, dijo que como parte de las acciones para fortalecer el sistema inmunológico de la población, con la vacunación se tiene como finalidad reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y prevenir complicaciones graves, principalmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

"Sí hay que recordar que la vacuna no te va a proteger de manera inmediata, es una protección que te va a generar en catorce días, en dos semanas, ya una respuesta adecuada, pues a la vacunación. Si dices yo me vacuné hoy y mañana me enfermé, es no, ya traías tu periodo de incubación, entonces ya traías el proceso de la enfermedad", dijo la responsable estatal de vacunación.

Por lo anterior, Félix Lares, destacó que el llamado es acudir a los centros de vacunación lo antes posible, mejor aún antes del próximo 3 de abril, la cual está enfocada principalmente en enfermedades respiratorias.

 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Coparmex: Preocupante crecimiento empresa informal
Sonora

Coparmex: Preocupante crecimiento empresa informal

Febrero 06, 2026

Esto arrastra a que familias no cuenten con un patrimonio y servicios de salud, entre otros

Canirac emprenderá acciones para impuso de negocios
Sonora

Canirac emprenderá acciones para impuso de negocios

Febrero 06, 2026

Esto es principalmente para los que permanecieron baja venta o cerrados durante construcción de desnivel

Sonora con avances positivos en seguridad
Sonora

Sonora con avances positivos en seguridad

Febrero 06, 2026

Aún hay retos que se deben seguir atendiendo, pero los resultados están a la vista