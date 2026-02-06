Canirac emprenderá acciones para impulsar a negocios de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El reto principal que enfrentará la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) para este año, es la reactivación de los negocios que suspendieron sus servicios y que registraron bajas ventas durante la construcción del paso a desnivel en Hermosillo, dijo Marcela Flores Samaniego, presidenta de la Cámara.

Lo anterior lo comentó el empresario luego de que el jueves cinco de febrero asumiera su cargo de manera oficial, para sustituir Carlos Julián Sosa Spínola, a quien le tocó trabajar durante todo el 2025 con el tema mencionado y de una manera cercana al ayuntamiento para que los negocios continuarán con vigencia y atractivos ante los ojos de la gente.

Durante el periodo en que el empresario estuvo al frente de la cámara, también coincidió con la actual presidenta en que el mayor reto, en su caso, fue mantener con ánimo al sector para mantener en funcionamiento los locales brindando el servicio, sin embargo, ahora se inicia una nueva etapa que es impulsarlo a para mantenerlos abiertos.

TOMA DE PROTESTA

El jueves se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Canirac, siendo Marcela Flores Samaniego, quien entrara para relevar las funciones que venía desarrollando Carlos Julián Sosa Spínola, quien comentó que dejaba la Canirac en manos confiables.

Por su parte, la subsecretaria de Promoción económica y turística, Brenda Córdoba Búzani, quien estuvo encargada de tomar protesta, resaltó que la secretaría de economía ha llevado buena relación con el gremio restaurantero. "Confiamos que seguiremos avanzando en el desarrollo empresarial restaurantero".