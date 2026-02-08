Buscan resolver ecocidio marino

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Frente Unión Pesquero del Sur de Sonora, Conapesca, Semarnat, Sagarhpa, ayuntamientos y acuicultores lograron acuerdos para evitar más daños al ecosistema y colapsos de la cadena alimenticia, causados por la operación irregular de granjas acuícolas y la presencia de barcos en zona ribereña.

Lo anterior se formalizó durante la Mesa de Trabajo para el Aprovechamiento Responsable y Sustentable del Sistema Lagunar Huatabampo-Benito Juárez-Etchojoa, que se llevó a cabo este fin de semana.

“Hubo disposición, coordinación y compromisos muy importantes entre todas las partes, con el objetivo de atender y frenar este ecocidio que desde hace varios años se presenta en esteros y bahías del sur de Sonora”, informó Rigoberto Gastélum Gutiérrez, representante del Frente Unión Pesquero.

Explicó que es urgente que las granjas de camarón pongan todo tipo de protección antes del “jalón” de agua y, además, se implemente vigilancia permanente para evitar la mortandad masiva de larvas silvestres succionadas por las bombas.

“También se acordó empezar a trabajar sobre el cambio de succión de agua de los esteros. Hay unos prototipos para instalar tubería directa al mar, que no dañen manglares y ecosistemas y que cuenten con sus respectivas protecciones y excluidores para no afectar la fauna y su acompañamiento en altamar”, agregó.

Asimismo, Gastélum Gutiérrez comentó que se acordó revisar la operación de los barcos sardineros y de arrastre, problemas que por varios años han afectado a los pescadores ribereños.

Aclaró que, al igual que con los acuicultores, no están pidiendo que dejen de trabajar los barcos, sino que cumplan con las normas y lineamientos establecidos, se les recorte su zona de captura y se modifiquen sus tiempos de veda.

“Lo malo se dice, pero también lo bueno, por lo que agradecemos mucho el apoyo del gobernador Alfonso Durazo y del director de Conapesca, Rigoberto Salgado”: Rigoberto Gastélum

Los esteros, bahías y estuarios son ecosistemas muy importantes que funcionan como área de hábitat, reproducción y crecimiento de especies de vida silvestre, marina y terrestre