  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 8 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Buscan resolver ecocidio marino

Autoridades, pescadores y granjas acuícolas logran acuerdos en mesa de trabajo

Feb. 08, 2026
Buscan resolver ecocidio marino

El Frente Unión Pesquero del Sur de Sonora, Conapesca, Semarnat, Sagarhpa, ayuntamientos y acuicultores lograron acuerdos para evitar más daños al ecosistema y colapsos de la cadena alimenticia, causados por la operación irregular de granjas acuícolas y la presencia de barcos en zona ribereña.

Lo anterior se formalizó durante la Mesa de Trabajo para el Aprovechamiento Responsable y Sustentable del Sistema Lagunar Huatabampo-Benito Juárez-Etchojoa, que se llevó a cabo este fin de semana.

“Hubo disposición, coordinación y compromisos muy importantes entre todas las partes, con el objetivo de atender y frenar este ecocidio que desde hace varios años se presenta en esteros y bahías del sur de Sonora”, informó Rigoberto Gastélum Gutiérrez, representante del Frente Unión Pesquero.

Explicó que es urgente que las granjas de camarón pongan todo tipo de protección antes del “jalón” de agua y, además, se implemente vigilancia permanente para evitar la mortandad masiva de larvas silvestres succionadas por las bombas.

“También se acordó empezar a trabajar sobre el cambio de succión de agua de los esteros. Hay unos prototipos para instalar tubería directa al mar, que no dañen manglares y ecosistemas y que cuenten con sus respectivas protecciones y excluidores para no afectar la fauna y su acompañamiento en altamar”, agregó.

Asimismo, Gastélum Gutiérrez comentó que se acordó revisar la operación de los barcos sardineros y de arrastre, problemas que por varios años han afectado a los pescadores ribereños.

Aclaró que, al igual que con los acuicultores, no están pidiendo que dejen de trabajar los barcos, sino que cumplan con las normas y lineamientos establecidos, se les recorte su zona de captura y se modifiquen sus tiempos de veda.

“Lo malo se dice, pero también lo bueno, por lo que agradecemos mucho el apoyo del gobernador Alfonso Durazo y del director de Conapesca, Rigoberto Salgado”: Rigoberto Gastélum

Los esteros, bahías y estuarios son ecosistemas muy importantes que funcionan como área de hábitat, reproducción y crecimiento de especies de vida silvestre, marina y terrestre

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 7 de febrero: Frente frío provocará temperaturas más bajas
Sonora

Clima en Sonora hoy 7 de febrero: Frente frío provocará temperaturas más bajas

Febrero 07, 2026

La próxima semana se mantiene la vigilancia de un nuevo sistema invernal que podría generar descenso térmico, rachas de viento y posibles lluvias

Levantan toma del INPI
Sonora

Levantan toma del INPI

Febrero 07, 2026

Guarijíos seguirán afuera con un plantón, afirma Héctor Zayla

Clínica del Carmen Navojoa reporta caso sospechoso de sarampión y refuerza llamado a la prevención
Sonora

Clínica del Carmen Navojoa reporta caso sospechoso de sarampión y refuerza llamado a la prevención

Febrero 06, 2026

La clínica destacó la importancia de reforzar las medidas de prevención, ya que es una enfermedad que inicia con fiebre elevada y tos