Clima en Sonora hoy 8 de febrero: ambiente estable y temperaturas cálidas durante el día

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

De acuerdo con el análisis de las condiciones del clima que predominan en el estado de Sonora, este domingo 8 de febrero se espera un ambiente mayormente estable, con cielos despejados a parcialmente nublados y temperaturas cálidas en gran parte del territorio.

Los modelos meteorológicos indican que continuará la presencia de un sistema de alta presión, lo que favorecerá días soleados y con escasa nubosidad, principalmente en las regiones centro y sur del estado. Estas condiciones permitirán que las temperaturas se mantengan elevadas durante el día, mientras que la probabilidad de lluvias seguirá siendo baja en la mayoría de los municipios.

Durante la noche y la madrugada, las temperaturas tenderán a disminuir, generando un ambiente más fresco en el norte del estado y en zonas serranas, aunque sin cambios bruscos ni eventos relevantes de precipitación. En general, se prevé estabilidad atmosférica y condiciones secas.

Respecto al viento, se esperan rachas ligeras a moderadas, con mayor presencia en zonas abiertas del norte y oriente de Sonora, sin que se descarten tolvaneras aisladas en áreas desérticas. Estas rachas no representarían riesgos mayores, pero podrían percibirse con mayor intensidad en algunos municipios.

Para los próximos días se mantiene la vigilancia de posibles cambios en las condiciones del tiempo, como un ligero aumento en la nubosidad y variaciones en la velocidad del viento, aunque por el momento no se anticipan lluvias importantes ni descensos marcados de temperatura.

PRONÓSTICO POR CIUDADES PRINCIPALES DE SONORA PARA ESTE DOMINGO 8 DE FEBRERO





HERMOSILLO

Se espera una temperatura mínima cercana a los 15 °C y una máxima de alrededor de 31 °C. Los cielos se mantendrán despejados a parcialmente nublados, con vientos moderados y sin probabilidad de lluvia. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados.



CIUDAD OBREGÓN

Para este día se prevé una temperatura mínima de 15 °C y una máxima aproximada de 29 °C. Los vientos serán de ligeros a moderados, con cielos mayormente despejados durante el día y sin posibilidad de precipitaciones.



NOGALES

La temperatura mínima será cercana a los 5 °C, mientras que la máxima alcanzará alrededor de los 20 °C. Se esperan cielos despejados a parcialmente nublados, con vientos moderados y baja probabilidad de lluvia, principalmente durante la noche.



SAN LUIS RÍO COLORADO

Se pronostica una mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 30 °C. Predominarán cielos despejados, ambiente seco y vientos moderados, sin probabilidad de precipitaciones.



NAVOJOA

La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 14 °C y la máxima alcanzará los 29 °C. Se esperan cielos despejados, vientos ligeros y condiciones estables, sin lluvias previstas.



AGUA PRIETA

Se prevé una temperatura mínima cercana a los 10 °C y una máxima de 23 °C. Los cielos estarán mayormente despejados, con vientos moderados y sin probabilidad de lluvia.



GUAYMAS

Se espera una mínima de 20 °C y una máxima aproximada de 27 °C. Los cielos se mantendrán de despejados a parcialmente nublados, con vientos moderados y baja probabilidad de precipitaciones.