Votarán este jueves en Navojoa la Ley de Ingresos 2026

Este jueves será votado en el cabildo de Navojoa el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2026, el cual proyecta ingresos de 1,271 millones 273 mil pesos para Navojoa en el posterior ejercicio fiscal, con el distintivo de no contemplar incrementos adicionales al predial.

Parte del contenido en el anteproyecto, contempla una recaudación de 98 millones 344 mil pesos por concepto de impuestos, con 66 millones de ellos que llegarían a través de la captación por concepto predial.

En cuanto a Derechos por Prestación de Servicios, en el cual se contempla alumbrado público, mercado, panteones, servicio de tránsito y hasta desarrollo urbano, la proyección es que se logren captar más de 70 millones de pesos.

Por ingresos por Venta de Bienes y Servicios, el cual llegará a través de las paramunicipales como DIF, el Rastro Municipal, Oomapasn, Bomberos y hasta el IMPLAN, se contemplan recursos arriba de los 263 millones de pesos.

Mientras que el mayor ingreso que prevé tener el Ayuntamiento durante 2026, llegaría por el concepto de Participaciones y Aportaciones, con un total de 773 millones 226 mil pesos como parte de la proyección.

En el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2026 se contempla la facultad para que el Ayuntamiento pueda contratar uno o varios créditos hasta por la cantidad de 60 millones de pesos, los cuales se destinarán exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, consistentes en insuficiencia de liquidez de carácter temporal.

La propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, por lo que será el cabildo quien tome la decisión final durante la sesión, de ser así, será remitida al Congreso del Estado.