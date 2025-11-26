  • 24° C
Sonora

Continúan bloqueos de transportistas y productores en cruce fronterizo de Sonora

Son tres puntos de cruce, uno ya está liberado, otro bloqueado y el tercero reanudó el cierre

Nov. 26, 2025
Garita Mariposa

Son tres días de bloqueos por parte de transportistas y productores los que se han presentado en Sonora, uno en la garita de Mariposa de Nogales, donde se llegaron acumular cerca de mil tráilers, y el otro punto que también se encuentra en espera del cruce de tránsito en la carretera Mexicali–San Luis Río Colorado.

De acuerdo a la información difundida por parte de la Secretaría de gobierno, en voz del subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno, no han podido llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, aunque el martes por la tarde, la frontera de Mariposa fue abierta para dejar que transportes de carga cruzaran la frontera por Nogales.

Martín Lim, representante del Frente Campesino, informó que, por tercer día consecutivo, contando este miércoles, regresarían a bloquear la salida internacional y el recinto fiscal hasta recibir información de Baltazar Valdez Armenta, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm) quien se encuentra en Ciudad de México este día.

En el caso de la garita de Lukeville, ubicada en Sonoyta, que también había sido tomada el pasado lunes por productores de Sonora y Baja California, se ha mantenido liberada desde el martes y de igual forma el miércoles.

La tercera ruta bloqueada principalmente por productores del Valle de Mexicali, Baja California, es la carretera que conecta Mexicali-San Luis Río Colorado, siendo esta la que ya cumple su tercer día consecutivo, aunque el martes sí abrieron las laterales de la carretera para dejar el paso vehicular.

Los productores tenían contemplada una reunión con representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) este miércoles a las 11:00 horas, pero hasta el momento no han emitido más información al respecto.

