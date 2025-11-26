Entregan la Presea Poderío Sonorense

El Congreso del Estado de Sonora otorgó la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses a 11 galardonadas en diversas categorías, por su contribución al desarrollo y a la transformación del Estado, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Acompañada de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena), expuso que el galardón constituye el reconocimiento que otorga el Congreso local a mujeres que, con su esfuerzo y compromiso, se han destacado en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

Por su parte, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que la presea reconoce a mujeres que, desde distintos ámbitos, han impulsado con talento y esfuerzo el avance de la igualdad.

En esta edición fueron reconocidas Amelia Iruretagoyena Quiroz (Política Sonorense), Irma Arana Rodríguez (Investigación Histórica o Disciplinas Artísticas), Dora María Lemas Huerta (Trabajo Social y Filantropía) y Karla Josefina Santacruz Gómez (Ciencias).

Asimismo, se entregaron distinciones a Martha Patricia Patiño Fierro (Función Pública), Ana Luisa Chávez Haro (Ámbito Jurídico), Blanca Rosa López Martínez (Literatura), Armida Bernal Reyes (Periodismo), Gloria Pérez Cosío y Sánchez (Ámbito Salud) y María Teresa Domínguez Islas (Ámbito Deportivo). En representación de la galardonada, Dalia Figueroa Nicola (Docencia), quien no pudo asistir, su hijo Iván Encinas Figueroa recibió el premio y agradeció la distinción en su nombre.

Durante su participación, las premiadas señalaron que este premio honra no solo su trayectoria, sino también el esfuerzo colectivo de las mujeres que han abierto camino con perseverancia, y resaltaron que este reconocimiento fortalece el compromiso de seguir trabajando por la igualdad, contribuyendo a transformar realidades y a construir un futuro más justo para las niñas, adolescentes y jóvenes de la entidad.

Al evento protocolario asistieron representantes de colectivos de mujeres, funcionarias estatales y sindicales, así como familiares y amistades de las galardonadas de este año