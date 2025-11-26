  • 24° C
Sonora

Asumirá Carlos Cota la dirigencia municipal del PES

Este sábado está programada la toma de protesta oficial en Navojoa, encabezado por el Comité Directivo Estatal

Nov. 26, 2025
Asumirá Carlos Cota la dirigencia municipal del PES

Este próximo sábado, Juan Carlos Cota, regidor del Ayuntamiento de Navojoa, asumirá la dirigencia del Partido Encuentro Solidario (PES), decisión que definió como crucial para profundizar el trabajo en favor de la ciudadanía.

El edil se convertirá en el nuevo dirigente del partido a nivel municipal, comité que estará conformado por Fabiola Santoyo, como secretaria general; en la Secretaría de Organización asumirá el cargo Ramón Reyes; mientras que como secretario de la Juventud estará Francisco Rosas; además de Lupita Gutiérrez como encargada de la Secretaría de Movimientos Sectoriales, por mencionar algunos.

Cota resaltó que asumirá este nuevo nombramiento con mucha responsabilidad y entusiasmo, un nuevo proyecto que definió como un nuevo compromiso que tomará con convicción y amor por la comunidad.

"Este paso representa una oportunidad para seguir construyendo espacios más inclusivos, diversos y respetuosos. Un lugar donde todas las voces sean escuchadas y donde podamos trabajar juntos por un futuro más justo", describió.

La toma de protesta oficial, será en el salón de eventos First Class, ubicado por la calle No Reelección entre Tlaxcala y Aguas Calientes, en una ceremonia presidida por el Comité Directivo Estatal del PES, en punto de las 2:00 de la tarde.

El también edil describió que posterior a la toma de protesta, recurrirá a la participación de la ciudadanía, al considerar que sus ideas y confianza son fundamentales para seguir construyendo una política cercana, humana y con verdadera perspectiva de inclusión.

Edgar Coronado
