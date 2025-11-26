Carta responsiva ha contribuido a reducción de accidentes de motos en Álamos

El implemento de la carta responsiva que semanas atrás aplicó Seguridad Pública en Álamos para los menores de edad que conducen motocicletas, ha tenido un efecto positivo, al confirmar que hay un menor registro de accidentes y se ha frenado la conducción a exceso de velocidad.

Valentín Gámez Granados, quien es comisario de Seguridad Pública Municipal, reveló que ante el alto registro de accidentes, se optó en su momento por aplicar este programa, en el cual hubo un compromiso de padres de familia y menores por respetar las Leyes de Tránsito, lo que está dejando buenos resultados.

La carta responsiva obliga a los padres o tutores que aprueban el que jóvenes de 16 años conduzcan motocicletas, a comprometerse a velar por la seguridad del menor a través del uso del casco y bajo los límites de seguridad, como una medida para reducir accidentes, participando activamente en la prevención.

"Hace mes y medio que asumimos el cargo, el tema de las motos ya presentaba cifras rojas y muchos accidentes de motos, contábamos con hasta tres accidentes por día, actualmente el registro prácticamente es nulo, pero mantenemos la operatividad y la vigilancia para evitar que repunten nuevamente las estadísticas", describió.

El titular de la Policía Municipal, explicó que a quienes se está detectando que incumplen, son remitidos a Seguridad Pública, en el que se está aplicando la multa correspondiente, la cual dijo, no es con algún fin recaudativo, sino para que se apeguen al requerimiento establecido por Ley.

Gámez Granados resaltó que se mantendrá la vigilancia en Álamos para seguir regulando la conducción de motos, un tema característico de la región.