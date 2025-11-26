  • 24° C
Sonora

Morena confirma a sus dos candidatos en Sonora para el 2027

Falta definir si será hombre o mujer quien los represente en el Estado, pero es decisión a nivel nacional

Nov. 26, 2025
De acuerdo a las encuestas realizadas al interior del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Sonora, los perfiles para candidatos a la gubernatura del Estado en las próximas elecciones, son la actual senadora Lorenia Valles Sampedro y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Sonora, Judith Armenta Cota.

Lo anterior resultó a raíz de una encuesta a nivel estatal realizada por el propio partido para llevar a cabo la medición correspondiente que ya habían anunciado a nivel nacional para conocer el sentir de sus militantes quienes, en el caso de Sonora, mostraron más simpatía por ambos políticos mencionados.

"En el caso de la gubernatura, ha habido varias personas que levantaron la mano, yo creo que todas son perfiles muy buenos; sin embargo, a partir de las encuestas que se han levantado al interior de nuestro partido, pues son dos personas las que están perfiladas, nosotros tenemos que escoger un hombre y una mujer", dijo Armenta Cota.

Explicó que, en el caso del partido de Morena, sí se debe elegir a un hombre y una mujer como posibles candidatos, pero que al final, la decisión del género de quien será el candidato oficial se realiza a través de una tómbola, y por consiguiente hasta el momento no se sabe quién de los dos será el candidato a la gubernatura.

"Son diecisiete gubernaturas las que van a estar en disputa en el 2027 y en caso de que sea varón será el compañero Javier Lamarque, que es alcalde de Cajeme, y en caso de que sea mujer será la compañera Lorena Valles, que son los que están más perfilados ahorita, y es lo que estamos viendo", indicó la presidenta del CEE de Morena en Sonora.

Las elecciones del 2027 se llevarán a cabo el primer domingo de junio y serán 17 Estados los que renovarán su poder ejecutivo, que, en el caso particular de Sonora, el próximo gobernador o gobernadora tendrá un periodo administrativo de tres años.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

