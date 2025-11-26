SEC: ¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre en Sonora y cuándo regresan los alumnos a clases?

El calendario escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC) establece de manera oficial las fechas para el receso vacacional de diciembre, uno de los periodos más esperados por estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con la programación oficial, el último día de clases será el viernes 19 de diciembre de 2025 para todas las escuelas de educación básica, públicas y particulares incorporadas al sistema estatal. Después de esta fecha, inicia un periodo de descanso que coincide con las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, lo que permitirá a las familias organizar viajes, actividades recreativas o convivencias tradicionales.

El periodo vacacional inicia formalmente el lunes 22 de diciembre de 2025, tal como aparece marcado en el calendario difundido por la SEC. Durante estas semanas, tanto alumnos como personal educativo contarán con días de descanso antes del cierre del año.

REGRESO A CLASES DE ALUMNOS Y DOCENTES

Según los lineamientos del ciclo escolar, el regreso a clases para los estudiantes está programado para el lunes 12 de enero de 2026, fecha señalada en el calendario estatal.

El personal docente, por su parte, deberá reincorporarse previamente. Los maestros retomarán actividades desde el 7 de enero de 2026, cuando están programados talleres de formación y labores administrativas previas al regreso de los alumnos.

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora contempla 185 días efectivos de clases, conforme a lo establecido para las escuelas de educación básica en el estado. El ciclo dio inicio el lunes 18 de agosto de 2025 y concluirá el viernes 10 de julio de 2026, marcando así el periodo oficial de actividades académicas.

Además, incluye diversas jornadas de capacitación y días destinados a descarga administrativa, distribuidos a lo largo del año escolar. Estas fechas permiten al personal docente actualizarse, organizar evaluaciones y realizar labores internas necesarias para el adecuado funcionamiento de cada plantel.

DÍAS FESTIVOS OFICIALES QUE RESTAN EN EL AÑO

1 de enero

5 de febrero (Que se aplica el lunes 2 de febrero de 2026)

(Que se aplica el lunes 2 de febrero de 2026) 21 de marzo (Que se adelanta al lunes 16 de marzo de 2026)

(Que se adelanta al lunes 16 de marzo de 2026) 1 y 5 y 15 de mayo

El calendario también marca los recesos y periodos de suspensión de labores docentes, según lo establece la normatividad estatal.

Con esta información, las familias en Sonora pueden planear con anticipación actividades, viajes y organización escolar rumbo al cierre de año 2025 y el inicio de 2026.