Sonora

Clima en Sonora hoy, 26 de noviembre: Ambiente muy frío al amanecer y calor por la tarde

Protección Civil informa que un nuevo frente frío se aproximará este sábado, generando rachas fuertes de viento y notable descenso térmico

Nov. 26, 2025
De acuerdo con el análisis meteorológico realizado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, el clima en Sonora para este miércoles detalla que se mantendrán condiciones estables en el estado, dominadas por la corriente en chorro subtropical.

Durante la tarde predominarán cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvia. El ambiente se mantendrá muy frío a frío durante la madrugada y noche, mientras que por la tarde se esperan temperaturas cálidas en gran parte del territorio sonorense.

Asimismo, se informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país el sábado 29 de noviembre, lo que podría generar rachas de viento superiores a 65 km/h y un notable descenso en las temperaturas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

 Mínima: 15°C

Máxima: 33°C

Humedad: 55%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 14°C

Máxima: 33°C

Humedad: 65%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, 0% de lluvia

NOGALES

Mínima: 4°C

Máxima: 23°C

Humedad: 70%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 12°C

Máxima: 25°C

Humedad: 65%

Viento: 15 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

NAVOJOA

Mínima: 15°C

Máxima: 34°C

Humedad: 55%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, 0% de lluvia

AGUA PRIETA

Mínima: 4°C

Máxima: 22°C

Humedad: 75%

Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h

Cielo despejado, 0% de lluvia

GUAYMAS

Mínima: 16°C

Máxima: 29°C

Humedad: 70%

Viento: 10 km/h, rachas de 60 km/h

Cielo parcialmente nublado, 0% de lluvia

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a nuevas actualizaciones, especialmente por la entrada del frente frío que podría incrementar los vientos y reducir temperaturas durante el fin de semana.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


