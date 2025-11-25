Crece rebelión de Comité Municipal de Morena de Huatabampo

Ningún órgano del partido Morena, ni estatal, ni nacional, tiene facultad para desaparecer comités municipales, ya que el estatuto vigente establece que estas estructuras solamente pueden renovarse mediante congresos municipales legítimos.

Así lo afirmó Antonio Estrella Gutiérrez durante una reunión, donde sostuvo que sigue siendo dirigente del Comité de Huatabampo y rechazó la disolución instruida por la presidenta estatal del partido, Judith Armenta Cota.

"En un acto autoritario, quieren desaparecer al Comité, para luego crear un Consejo, supuestamente por acuerdos de asambleas nacionales y estatales, pero nadie está por encima de los estatutos", señaló.

"Los comités sólo pueden renovarse mediante congresos municipales legítimos, por lo que el intento de la dirigencia estatal no solamente viola los documentos básicos, sino que alienta un centralismo que Morena prometió erradicar desde su fundación", manifestó.

"Lo que están intentando hacer es borrar la estructura más cercana a la militancia, la que sostiene el trabajo territorial, la que escucha al pueblo y esto está muy mal", añadió.

Asimismo, Estrella Gutiérrez convocó a los "morenistas auténticos de izquierda" a defender al Comité Ejecutivo Municipal como la instancia fundamental de unidad y organización de la base militante de Morena".

"Hacemos el llamado a no permitir su derogación del estatuto, porque, si esto se hace, significará desmontar el corazón organizativo que da vida al movimiento", dijo.

Por ello, advirtió que la directiva que encabeza no acatará decisiones tomadas de manera arbitraria y resaltó que Huatabampo es el único municipio de Sonora que mantiene su Comité Municipal en plena resistencia interna.

Por su parte, el secretario de la directiva municipal, José Luis Balderrama Corral, señaló que quienes están desviando el rumbo del partido no son las bases, sino "sus propios dirigentes".

"Morena está corriendo el mismo riesgo que vivió el PRD, cuando permitió que las cúpulas se impusieran sobre la militancia", alertó

"Morena no ha fallado al pueblo. Quienes le están fallando son sus dirigentes. Si la militancia no participa, el proyecto se puede desviar", puntualizó.

En lo anterior coincidieron otros integrantes de la directiva local, como Rosa Carmina Ruiz Millán, de la Comisión de la Mujer; Lizbeth Campas Gutiérrez, de Formación Política, y Carlos Miranda Medina, de Logística.