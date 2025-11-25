Marchan en Navojoa contra la violencia de género

Colectivos, instituciones educativas y hasta organismos gubernamentales, se sumaron a la marcha contra la violencia de género que se desarrolló en Navojoa, en el que el objetivo principal fue el decir "No a la Violencia", durante el marco por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Con el característico color naranja, como símbolo de esperanza y prevención, los participantes salieron desde las afueras del Cbtis #207 para dirigirse al campo sintético de la colonia Tierra y Libertad, en el que se refrendó el mensaje de poner fin a la violencia.

Durante el recorrido, se resaltó la importancia de detectar situaciones de violencia, como bromas hirientes o insultos, que son los primeros signos de violencia, los cuales pueden llegar hasta los golpes, relaciones sexuales forzadas y hasta amenazas de muerte.

El evento impulsado por la Dirección de Atención a la Mujer y DIF Municipal, también representó una oportunidad para brindar un mensaje de reflexión y pronunciamientos sobre la importancia de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

En esta ocasión, el trayecto se llevó a cabo en el sector oriente de Navojoa, un cambio en el ya característico recorrido, el cual solía efectuarse desde la Plaza 5 de Mayo hasta la Plaza Santa Fe.

Gloria Gallegos, titular de la Dirección de Atención a la Mujer, resaltó la intención de que se visibilizara esta fecha, para que toda la población entendiera que "No es No", que es urgente el poner un freno a la violencia que sufren muchas mujeres.