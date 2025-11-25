Ibcees gestionará mil millones para becas en Sonora

Son mil millones de pesos los que ha propuesto el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees), para el ejercicio fiscal del próximo año, para poder otorgar alrededor de 95 mil becas durante el 2026, informó Abraham de Jesús Sierra, director general del instituto.

Durante este año, a través del programa de becas, el Gobierno del Estado, contó con un monto de 830 millones de pesos para el otorgamiento de beneficios a estudiantes de nivel básico, medio y superior, más las especiales para personas con algún grado de discapacidad.

Abraham de Jesús Sierra, dijo que hasta el momento se encuentran haciendo la labor de gestión y un estudio respecto a si se aprueba el presupuesto por esta cantidad y asimismo también se están enfocando en robustecer las becas de universidades públicas las cuales actualmente oscilan entre los mil y dos mil pesos por períodos de hasta cinco meses consecutivos.

Como parte del plan de operatividad para el siguiente año, dentro del se contempla que durante el primer semestre del 2026 se contará con la entrega de más de 40 mil becas, mientras que para el segundo semestre se espera trabajar en el otorgamiento de más de 55 mil apoyos.

Cabe destacar que a diferencia de otras becas como las que promueve el Gobierno Federal, que solo contempla a los estudiantes que acuden a escuelas públicas, en el instituto estatal, se contemplan a estudiantes tanto de escuelas particulares como las públicas.

Hasta el momento, en general los montos otorgados para quienes se inscribieron y cumplieron con los requisitos para recibir este beneficio en educación primaria y secundaria son dos mil 200 pesos como apoyo único por convocatoria; y para el resto de las convocatorias se cuentan con diversos montos dependiendo el tema central y nivel educativo.