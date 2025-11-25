  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 25 De Noviembre Del 2025
Sonora

Cónsul de Hermosillo exhorta a evitar cárteles

Advierte que tráfico y contrabando de drogas destruyen familias de Estados Unidos y México

Nov. 25, 2025
Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo

Drew Hoster, cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, advirtió sobre el impacto que tiene en la frontera el tráfico de drogas, contrabando y migración ilegal que se han presentado a lo largo de la línea fronteriza, apuntando como algo devastador, y haciendo el llamado para evitar el contacto con cárteles.

Indicó que este es un tema que afecta profundamente tanto a las comunidades de Estados Unidos como a las de México, en este caso Sonora, y que estas actividades no solo destruyen vidas, sino que también desgarran familias y roban el futuro de los niños.

"Los carteles quieren hacerte creer que están de tu lado, pero la verdad es que son organizaciones terroristas que destruyen comunidades y no les importa tu bienestar. Con cada dosis de droga y cada persona explotada, generan sufrimiento, violencia y desesperación", apuntó Drew Hoster.

Dijo que estas situaciones no solo amenazan a la seguridad de los Estados Unidos, sino que también dañan y destruyen a las familias mexicanas debido a que son engañadas por algunos grupos que solo buscan el beneficio propio sin importar el destino final de quienes caen en estos.

Asimismo, resaltó que el gobierno de los Estados Unidos está comprometido en combatir a los grupos de crímenes organizados y señaló que esta es una lucha que involucra a todos desde cualquier punto y nivel.

Cabe señalar que este llamado es parte de la estrategia y líneas de acción en contra del crimen organizado, cárteles y el cruce ilegal de personas por cualquier punto de la frontera entre Estados Unidos y México que ha indicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A seis meses de la llegada de Drew Hoster, al consulado en Hermosillo, en los últimos días se ha mostrado más activo con este tipo de mensajes como parte de las líneas sobre migración y combate al crimen organizado que ha retomado el actual gobierno del vecino país.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

