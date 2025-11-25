Clima en Sonora hoy, 25 de noviembre: Se acercan dos frentes fríos esta semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora hoy, 25 de noviembre, informando que se mantendrán condiciones meteorológicas estables, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en todo el estado.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, continuará un ambiente de muy frío a frío durante la madrugada y noche, especialmente en municipios de la región montañosa.

DOS NUEVOS FRENTES FRÍOS SE APROXIMAN A LA ENTIDAD

Además, la dependencia advirtió sobre la aproximación de dos nuevos frentes fríos al norte de Sonora, previstos para los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, los cuales podrían generar lluvias dispersas, vientos moderados y un descenso en las temperaturas conforme avancen por el territorio estatal.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: mínima de 12°C y humedad de 80%. Se espera una máxima de 28°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado y 0% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: mínima de 13°C y humedad de 75%. Máxima de 31°C, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de precipitación.

Nogales: mínima de 3°C y humedad de 95%. Máxima de 21°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima de 11°C y humedad de 70%. Máxima de 24°C, vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.

Navojoa: mínima de 13°C y humedad de 75%. Máxima de 32°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin lluvia.

Agua Prieta: mínima de 3°C y humedad de 95%. Máxima de 21°C, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Sin probabilidad de precipitación.

Guaymas: mínima de 15°C y humedad de 75%. Máxima de 29°C, vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados y 0% de lluvia.

Protección Civil reiteró su recomendación de mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la llegada de los frentes fríos que podrían modificar las condiciones actuales en el estado.