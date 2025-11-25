Exigen ampliar el Only Sonora

Con el objetivo de atraer más visitantes al sur de la Entidad, es necesaria la ampliación, hasta Estación Don, del Programa Only Sonora, el cual permite a turistas extranjeros y mexicanos residentes en Estados Unidos internar sus vehículos sin pago de fianza.

Eduardo Salido Encinas, empresario hotelero de Álamos y promotor turístico de la región, señaló que dicho programa es limitado, ya que se aplica solamente hasta Empalme y, desde ese Municipio, piden fianza y muchos requisitos que casi nadie puede cumplir.

Aseguró que hay decepción en el sector turístico del sur de Sonora, ya que, a pesar de que han hecho la petición en varias ocasiones en los últimos años, no ha habido respuesta favorable.

"Ya casi termina el 2025 y la situación sigue igual, desafortunadamente. No hay interés en las autoridades de Gobierno", lamentó.

Resaltó que el Only Sonora contribuiría a impulsar el desarrollo turístico en esta región, que tiene mucho potencial, pero no ha sido explotado en la medida deseable.

Salido Encinas indicó que esta región cuenta con diversos atractivos como playas, ecoturismo, ranchos cinegéticos, además de lugares como Álamos, con toda su riqueza cultural, histórica y natural.

"Por ello, hemos insistido en la ampliación del programa. Necesitamos que nos visite más gente, brindarles todas las facilidades para que lo hagan, no ponerles frenos u obstáculos", añadió.

"No todo es San Carlos, Puerto Peñasco o Hermosillo, sino que también está el sur, que tiene muchas potencialidades"

Eduardo Salido

El Only Sonora inició en 1995, con el fin de hacer más fácil la internación de automóviles extranjeros hasta por 180 días, sin pago de fianza, siempre y cuando su circulación se restrinja a los límites del Estado