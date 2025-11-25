Promueve Durazo la lucha contra la violencia de género

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la presentación del primer Centro Especializado en Capacitación con Enfoque de Género del país, lo que coloca a Sonora a la vanguardia en este tipo de prácticas que impulsan el respeto y el pleno ejercicio de los derechos de las sonorenses.

Esto, en cumplimiento a su compromiso de promover la lucha contra la violencia hacia las mujeres y eliminar la brecha de género.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que el objetivo de este Centro es capacitar y certificar a servidoras públicas que se desempeñen como instructoras, al igual que a instancias públicas, asociaciones y empresas. Por lo que, aseguró, corresponde al Estado y a la sociedad generar condiciones donde niñas, jóvenes y mujeres vivan con libertad y oportunidades y, sobre todo, con la certeza de que su dignidad será respetada.

"Si aspiramos a ser un Estado de bienestar, debemos aspirar también a ser un Estado que cultive la reflexión crítica y una convivencia pacífica entre hombres y mujeres; que este Centro sea un punto de partida para esa transformación profunda, que Sonora no sólo lidere en materia económica, sino que también seamos líderes en cultura cívica, en armonía social, en construcción de masculinidades respetuosas y en formación de familias sanas y felices", sostuvo el mandatario Estatal.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández Alcaraz, detalló que este Centro operará en las vertientes de capacitación y certificación directa con base en un amplio catálogo de temas, tanto al interior de la Administración Pública como al exterior en empresas, asociaciones civiles y población en general. En materia de formación para instructoras, se busca homologar y mejorar la dispersión de contenidos en materia de género y, en certificación, aplicar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, para reconocer a los centros de trabajo que implementan prácticas de igualdad laboral y no discriminación.

Este Centro hace sinergia con el Plan Integral contra el Abuso Sexual que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de capacitación y profesionalización institucional y de cambio cultural, concientización dirigida a hombres, con los que se busca romper comportamientos arraigados y estereotipados que vulneran la dignidad y los derechos de las mujeres.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su interés y voluntad para garantizar el acceso a una vida libre de violencia y con mayor bienestar para las y los sonorenses. Asimismo, realizó un llamado a no minimizar ni normalizar la violencia o discriminación contra las mujeres ni de ningún tipo.

