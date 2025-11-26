Más de 3 mil metros cuadrados de calles dañadas han sido rehabilitadas

Un total de 3,513 metros cuadrados han sido rehabilitados en Navojoa a través del programa emergente de bacheo implementado por el Gobierno Municipal, en el que el distintivo en esta ocasión, es el que se está aplicando concreto hidráulico para una mayor durabilidad.

Fueron autoridades municipales a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), quienes dieron a conocer que en trayectos como el crucero Diagonal Juárez y García Morales, el bulevar Julio Bracamontes, Sosa Chávez, así como el bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Morelos han sido parte de los sectores rehabilitados.

El programa se inició en septiembre pasado, una vez que finalizaron las lluvias, además de ser uno de los temas con mayor demanda social, debido a que una gran parte de las vialidades sufrió un notable deterioro.

Los más de 3,500 metros cuadrados que han sido rehabilitados, se han realizado en un periodo iniciado desde el pasado 26 de septiembre y con fecha de corte al 14 de noviembre.

La dependencia municipal resaltó que a petición del alcalde Jorge Elías Retes, se está dando prioridad a los puntos más importantes para el tránsito en la ciudad, sin embargo, serán atendidos todos los trayectos en mal estado.

No obstante, autoridades municipales exhortaron a la población a seguir tomando precauciones, debido a que algunas calles permanecerán obstruidas mientras se realizan las mejoras.