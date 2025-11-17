Vinculan a proceso a dos agresores de agentes AMIC en Pitiquito

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Daniel "N", de 27 años, y Julio César "N", de 25 años, por su probable participación en un ataque armado contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ocurrido el 4 de noviembre en Puerto Libertad, municipio de Pitiquito.

Ambos sujetos enfrentarán cargos por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, en número de dos, así como por asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de la comunidad y uso de un vehículo robado para cometer un delito doloso. La medida cautelar de prisión preventiva justificada continuará vigente para garantizar su presencia durante el proceso penal y la seguridad de las víctimas.

PERSECUCIÓN Y AGRESIÓN A AGENTES

De acuerdo con la FGJES, los imputados se desplazaban junto con otro individuo en una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2021, color negro, con reporte de robo. Iban armados y, al ser detectados por agentes AMIC, inició una persecución en la que Juan Daniel "N" arrojó artefactos metálicos para dañar el neumático de la unidad oficial.

Simultáneamente, otro de los agresores abrió fuego contra los agentes, quienes realizaron maniobras evasivas y descendieron de la patrulla para repeler el ataque. Gracias a su rápida reacción, los ministeriales lograron neutralizar a uno de los agresores y detener a Juan Daniel "N" y Julio César "N".

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de perseguir y sancionar a quienes atenten contra la vida e integridad de los cuerpos de seguridad, subrayando que este tipo de agresiones no quedarán impunes.