Localizan con vida a Dulce Anahí Medina Valenzuela tras ocho días desaparecida en Ciudad Obregón

Luego de ocho días de intensa búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Dulce Anahí Medina Valenzuela, una joven de 21 años que había sido reportada como desaparecida el pasado viernes 7 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón.

Colectivos de madres buscadoras se sumaron al esfuerzo comunitario para dar con su paradero.

LOCALIZAN CON VIDA A DULCE ANAHÍ

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la Comisión de Búsqueda informó que Dulce Anahí fue encontrada en buen estado general, tras acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad y personal especializado. "Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar", señala la publicación.

La joven había sido vista por última vez en la colonia Casa Blanca, lo que desencadenó una amplia movilización de colectivos como Buscadoras Por La Paz Sonora y Rastreadoras de Ciudad Obregón, quienes reportaron el caso y colaboraron para su pronta localización.

De acuerdo con la cédula informativa emitida durante su búsqueda, Dulce Anahí cuenta con diversas señas particulares que facilitaron su identificación, entre ellas un lunar negro en la pierna derecha, un tatuaje en la muñeca con la imagen de un corazón y la letra "V", además de cicatrices en distintas partes del cuerpo, incluida una cortada en la pierna derecha y una cesárea debajo del ombligo. También posee tatuajes en el pecho y en la pierna izquierda, así como una marca por piercing en el ombligo.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar de inmediato cualquier desaparición para activar los mecanismos de búsqueda y aumentar las probabilidades de localizar con vida a las personas.