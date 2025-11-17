Histórico presupuesto para becas en Sonora

En el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 que se entregó al Congreso de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño privilegiará la educación como la gran igualadora de las oportunidades, con un recurso histórico de mil millones para becas en beneficio de las y los estudiantes sonorenses.

El jefe del Ejecutivo estatal destacó que el Gobierno que encabeza y, a través del programa de Becas Sonora de Oportunidades, busca impulsar la transformación del Estado desde las aulas, para que las y los jóvenes puedan continuar con sus estudios y construir un futuro próspero.

"Porque la Cuarta Transformación, Morena, al movimiento que me honro en pertenecer, tiene por objetivo fundamental atender a quienes más lo necesitan, por eso la importancia en mi gobierno de los programas sociales y, dentro de ellos el programa de becas, que no solo busca que sean mejores profesionistas, busca que sean también mejores seres humanos", aseguró el mandatario sonorense.

Recordó que en su primer año de Gobierno, el programa de becas se inició con una inversión de 400 millones de pesos; en el segundo año se aplicaron 612 millones de pesos; el año pasado se destinaron 750 millones de pesos y en el presente año se invirtieron 830 millones de pesos.

Durazo Montaño reiteró la relevancia de respaldar al alumnado sonorense con becas y estímulos educativos que garanticen la continuidad de su formación escolar, marcando la diferencia para cursar los distintos grados académicos sin limitaciones y generando un impacto positivo en la economía de los hogares.

Como parte de su compromiso de respaldar la educación de las y los alumnos sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo priorizará en el Presupuesto del próximo año el incremento a mil millones de pesos para el programa de becas más grande en la historia de la Entidad