Mercado Municipal de Navojoa cerca de reaperturar

Para esta semana podría darse la reapertura del Mercado Municipal de Navojoa, luego de que se han presentado avances importantes, como el retiro de tejabanes e infraestructura dañada, así como la aplicación de láminas nuevas, incluso capacitaciones a los locatarios.

Durante este fin de semana, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Navojoa se reunió con los comerciantes para la creación de brigadas, tanto en combate a incendios, como en primeros auxilios, con lo que se pueda actuar ante cualquier emergencia.

Sin embargo, la UMPC confirmó que hay avances importantes a las observaciones previamente señaladas, lo que podría representar que falta poco para que el Mercado pueda ser reaperturado.

Por su parte, Jesús Alberto Nuño, locatario del Mercado Municipal, explicó que el gremio de locatarios ha mostrado disposición a los nuevos protocolos en materia de protección civil, al sumarse a las capacitaciones llevadas a cabo.

"Con la conformación de las nuevas brigadas, ya queda cubierta una de las observaciones que fueron solicitadas, para este lunes se nos dijo que van a levantar escombros tirados y podría ser esta semana cuando volvamos a abrir", enfatizó.

Parte de los cambios que se han realizado al interior del Mercado Municipal, ha sido la instalación del cableado eléctrico en algunos establecimientos, el retiro de poliuretano en zonas donde se estaba cayendo, así como el retiro de estructuras dañadas, sectores en los que se han colocado polines y láminas nuevas para reforzar la seguridad.

Los comerciantes del Mercado Municipal, indicaron que de manera extraoficial se les ha señalado que podría ser este próximo martes cuando el mercado reaperture, lo cual dependerá de los avances en las reparaciones que está llevando a cabo personal del Ayuntamiento Municipal.

DATO:

Fue el pasado martes 11 de noviembre durante la noche, cuando el Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho", fue clausurado por Protección Civil.