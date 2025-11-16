  • 24° C
Sonora

CESM ofrecerá doctorado en ciencias de la educación

Se impartirá en la modalidad no escolarizada y tendrá una duración de cuatro semestres

Nov. 16, 2025
La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora otorgó el reconocimiento de validez oficial de estudios al plan y programa "Doctorado en ciencias de la educación", en la modalidad no escolarizada del Centro de Estudios Superiores del Mayo (CESM) ubicado en Navojoa, informó Rodolfo Basurto Álvarez, subsecretario de Educación Media Superior.

Este reconocimiento se considera activo de manera oficial desde el jueves 13 de este mes una vez que fue publicado en el Boletín Oficial y Archivo del Estado, y el cual permanecerá vigente hasta el 14 de octubre de 2028 y para extender su vigencia deberá ser refrendado cada tres años, contando a partir de que finalice cada vigencia establecida.

El programa "Doctorado en ciencias de la educación", que se impartirá en la modalidad no escolarizada, tendrá una duración de cuatro semestres y en cuanto horarios, y se podrá llevar de manera mixta por el día y/o noche.

Para complementar el desarrollo del nuevo programa, el Centro de Estudios Superiores del Mayo deberá proporcionar becas a los alumnos inscritos en dicho doctorado, así como contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos previstos en la ley general de educación de educación superior y en proporción suficiente al avance de los ciclos escolares, la matrícula de alumnos, los horarios y turnos en que se impartirá.

Además, deberá mantener y en su caso, mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones, contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo previsto en la normatividad aplicable e incrementar en proporción a la matrícula existente.

Por otra parte, también se deberá impartir ininterrumpidamente el servicio educativo de acuerdo con el calendario escolar aplicable, salvo que, por motivo justificado, fortuito o de fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

