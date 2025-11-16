Navojoa apostará por la cultura para 2026

El tema cultural es uno de los ejes más importantes para proyectar Navojoa, por ello es que dentro de las propuestas para 2026, será el proponer la segunda edición del Festival Cultural de Navojoa, el cual tuvo muy buenos resultados durante lo que su primera edición.

Félix Pablo Díaz, secretario de Desarrollo Económico Municipal, describió que el desarrollo de los eventos culturales que se tuvieron hace seis semanas, dejó una derrama económica de 16 millones de pesos, en el que muchas familias se sumaron, además de visitantes que llegaron a la ciudad a disfrutar el atractivo cultural.

"Navojoa tiene una gran comunidad a la que le gusta la cultura, que la vive, desde club de lectura, club de teatro, clubes de bailes, es una parte de la comunidad que también debemos de atender", enfatizó.

El funcionario municipal, añadió que el tema cultural, es una de las prioridades del alcalde Jorge Elías Retes, quien desde que se propuso la pasada edición del Festival Cultural, no dudó en impulsar su desarrollo y organizar el programa.

"Quedamos muy contentos con los resultados del festival cultural, por eso es que vamos a contemplar una segunda edición, así como también el aportar para el desarrollo de todo tipo de eventos en los que se promueva la cultura", abundó.

El titular de Desarrollo Económico, reveló que Navojoa sigue en pleno desarrollo, por lo que se está apostando a todo tipo de proyectos que puedan colocar a la ciudad en el radar a nivel estatal, y de ser posible, hasta nacional.