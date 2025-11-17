  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 17 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Infraestructura al límite en Navojoa

El alcalde Jorge Elías Retes señaló que es un problema que obliga a redireccionar recursos y atender como prioridad

Nov. 17, 2025
Infraestructura al límite en Navojoa

Navojoa cuenta con cinco colectores que están colapsados, pero en la mayoría de ellos se requiere realizar proyectos ejecutivos y asignar una mayor inversión de lo contemplado, consideró el alcalde Jorge Elías Retes.

El munícipe explicó que los puntos críticos identificados son los colectores Misioneros, Nogalitos, Centenario, en la colonia Tierra Blanca y en la colonia Constitución, así como el de Tesia, los cuales en algunos casos se tendrán que construir de nuevo ante el grave problema que presentan.

Elías Retes describió que las necesidades de Navojoa son claras, siendo estas hacia donde se está redireccionado el destino de gran parte de los recursos; no obstante, habitualmente surgen nuevas necesidades que atender.

imagen-cuerpo

"El Ayuntamiento cuenta con solo 94 millones de pesos para infraestructura, una cifra muy baja para una ciudad de 180 mil habitantes. Venimos arrastrando un déficit millonario, pero buscamos los medios para poder atender las necesidades", refirió.

El colapso de los colectores, dijo, se debe en gran parte a las recientes lluvias, lo que incluso ha agravado los serios problemas que se presentan, lo que vuelve necesario el planear nuevos proyectos ejecutivos y buscar asignar más presupuesto para dar solución.

Durante las últimas semanas, los reclamos de la ciudadanía por drenajes colapsados se han vuelto más recurrentes, por lo que, expuso, se deben a los problemas que se siguen presentando en la red, pero los cuales ya se están atendiendo.

imagen-cuerpo

El alcalde agregó que las necesidades y el rezago que tiene el Municipio, siempre rebasan el capital humano y la maquinaria con la que se cuenta

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
Histórico presupuesto para becas en Sonora
Sonora

Histórico presupuesto para becas en Sonora

Noviembre 17, 2025

El gobernador Durazo señaló que el Programa Sonora de Oportunidades es un impacto directo y positivo en la formación de la niñez y juventud sonorense

Navojoa apostará por la cultura para 2026
Sonora

Navojoa apostará por la cultura para 2026

Noviembre 16, 2025

Es un tema que se debe impulsar, en donde se proyecta la segunda edición del Festival Cultural, definió Félix Pablo Díaz

Mercado Municipal de Navojoa cerca de reaperturar
Sonora

Mercado Municipal de Navojoa cerca de reaperturar

Noviembre 16, 2025

Se capacitó a locatarios y se formaron brigadas, también se están reparando daños estructurales, lo cual va muy avanzado