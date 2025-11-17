Infraestructura al límite en Navojoa

Navojoa cuenta con cinco colectores que están colapsados, pero en la mayoría de ellos se requiere realizar proyectos ejecutivos y asignar una mayor inversión de lo contemplado, consideró el alcalde Jorge Elías Retes.

El munícipe explicó que los puntos críticos identificados son los colectores Misioneros, Nogalitos, Centenario, en la colonia Tierra Blanca y en la colonia Constitución, así como el de Tesia, los cuales en algunos casos se tendrán que construir de nuevo ante el grave problema que presentan.

Elías Retes describió que las necesidades de Navojoa son claras, siendo estas hacia donde se está redireccionado el destino de gran parte de los recursos; no obstante, habitualmente surgen nuevas necesidades que atender.

"El Ayuntamiento cuenta con solo 94 millones de pesos para infraestructura, una cifra muy baja para una ciudad de 180 mil habitantes. Venimos arrastrando un déficit millonario, pero buscamos los medios para poder atender las necesidades", refirió.

El colapso de los colectores, dijo, se debe en gran parte a las recientes lluvias, lo que incluso ha agravado los serios problemas que se presentan, lo que vuelve necesario el planear nuevos proyectos ejecutivos y buscar asignar más presupuesto para dar solución.

Durante las últimas semanas, los reclamos de la ciudadanía por drenajes colapsados se han vuelto más recurrentes, por lo que, expuso, se deben a los problemas que se siguen presentando en la red, pero los cuales ya se están atendiendo.

El alcalde agregó que las necesidades y el rezago que tiene el Municipio, siempre rebasan el capital humano y la maquinaria con la que se cuenta