Clima en Sonora hoy, 17 de noviembre: Frente frío 15 amenaza con bajas temperaturas

El clima en Sonora este lunes 17 de noviembre comenzó con una mañana fresca y despejada. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que, a medida que avance el día, las condiciones pueden cambiar drásticamente, ya que el frente frío número 15 llegará a la región, trayendo consigo chubascos y vientos moderados.

¿QUÉ CLIMA ESPERAR DURANTE EL DÍA?

En las primeras horas del día, el clima será agradable, con temperaturas frescas a templadas, incluso frías en zonas de mayor altitud. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -5°C y 0°C en las zonas serranas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Conforme avance el día, las temperaturas se incrementarán. Se espera que las máximas varíen entre los 30°C y 35°C en las principales ciudades, pero con una probabilidad significativa de intervalos de chubascos. Las lluvias podrían acumular entre 5 y 25 mm, afectando en especial a los municipios cercanos a las costas y a las áreas donde el frente frío tendrá mayor impacto.

TEMPERATURAS EN PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Las temperaturas más altas de hoy alcanzarán los 35°C en algunas áreas del sur de Sonora, especialmente en municipios cercanos a la costa como Guaymas, y en ciudades como Hermosillo y Ciudad Obregón. Para las zonas del norte, como Nogales y Agua Prieta, el clima será un poco más fresco, con máximas que rondarán entre los 24°C y 30°C.

En cuanto a las temperaturas mínimas, las zonas serranas de Sonora, como las cercanas a Cananea y Nogales, experimentarán temperaturas frías por la mañana, alcanzando entre -5°C y 0°C, con posibilidad de heladas en las primeras horas del día.

CONDICIONES DE VIENTO Y LLUVIAS

Se espera que el viento sople de manera moderada en varias partes de Sonora, con ráfagas que podrían llegar a los 40-60 km/h en algunas áreas del norte del estado. En otras zonas del estado, el viento será de menor intensidad, con ráfagas de 15 a 25 km/h.