Sonora presenta el primer Sistema Estatal de Indicadores en México junto al Inegi

Sonora dio un paso histórico hacia la modernización gubernamental con el lanzamiento del Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Económico y Competitividad (Sidec), una plataforma creada en coordinación con el Inegi que busca transformar la forma en que se toman decisiones públicas en la entidad.

UNA HERRAMIENTA INÉDITA EN EL PAÍS

Durante la primera sesión ordinaria de 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó oficialmente esta herramienta, la primera de su tipo en México. El Sidec permitirá concentrar información confiable, verificable y actualizada para evaluar el desempeño económico y social del estado.

El mandatario destacó que esta innovación coloca a Sonora a la vanguardia nacional en materia de competitividad y gestión pública, al integrar datos estratégicos que facilitan el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y A LA TRANSPARENCIA

Durazo Montaño subrayó que el nuevo sistema será clave para fortalecer la toma de decisiones tanto en el gobierno estatal como en los municipios. Con esta plataforma, dijo, se podrá medir con precisión la competitividad regional, el bienestar social y otros indicadores esenciales para planear el desarrollo del Estado.

Además del Sidec, se presentaron avances en otras herramientas estadísticas como el Sistema Estatal de Información Municipal, el Sistema Estatal de Indicadores de Género y el Anuario Estadístico de Sonora 2025, reforzando el compromiso del estado con la transparencia y la calidad de la información pública.

SONORA COMPARTIRÁ SU MODELO A NIVEL NACIONAL

Sonora también confirmó su participación en el Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios 2025, que tendrá lugar en Oaxaca este mismo mes. La entidad presentará el Sidec como un modelo replicable para otros estados, con la intención de impulsar un uso más eficiente de los datos a nivel nacional.

UN COMPROMISO CON LA MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL

Con la puesta en marcha del Sidec, el Gobierno de Sonora reafirma su apuesta por un servicio público moderno, transparente y basado en datos. Esta plataforma representa un paso relevante para fortalecer la competitividad del estado y promover decisiones que respondan a las necesidades reales de la población.