VIDEO l Retén ilegal en la carretera Nogales - Hermosillo

Automovilistas y usuarios de redes sociales reportaron la presencia de un retén que no corresponde a ninguna autoridad oficial en la carretera que conecta Nogales con Hermosillo, en el estado de Sonora. En un video difundido en la cuenta de Instagram ComoEstaNogales se observa a personas que intentan detener vehículos sin identificarse como agentes de alguna corporación policial o de tránsito.

Este tipo de puntos de revisión ya habían sido denunciados anteriormente por líderes sociales en redes y en medios, quienes señalan que en algunas carreteras de Sonora se han detectado retenes irregulares donde quienes los operan no portan uniforme, gafete ni acreditación oficial.

¿QUÉ MUESTRA EL MATERIAL DIFUNDIDO?

En la grabación que circula en plataformas digitales se aprecia cómo varios conductores son marcados para detener su marcha por individuos sin identificación clara. La comunidad que comparte el video señala que no pueden confirmarse órdenes de detención, patrullas oficiales ni señalización adecuada, lo que genera dudas sobre la legitimidad del control.

Un oficial toma las pertenencias del conductor y su compañero al darse cuenta de que porta unos lentes que permiten grabar en formato video, deciden regresarle sus pertenencias y dejarlo ir, segundos antes de darse la vuelta y subir a su vehículo, los oficiales le cuestionan sobre el video que grabó con sus lentes, pidiéndole eliminar el contenido.

DENUNCIAS PREVIAS Y CONTEXTO

Organizaciones ciudadanas han señalado anteriormente que en carreteras de Sonora y Sinaloa operan retenes no autorizados donde individuos encapuchados detienen vehículos para supuestas revisiones. Según estos reportes, algunos de estos puntos de control han aparecido de manera intermitente y sin explicación oficial, lo que ha provocado que conductores exijan claridad sobre quienes están al mando de estas inspecciones.

La falta de identificación visible y de uniformes oficiales en estos retenes ha generado desconfianza, pues no se sabe si quienes los realizan son personal legítimo o grupos que operan al margen de la ley. Las autoridades correspondientes aún no han emitido un posicionamiento oficial sobre el video que circula en redes ni sobre este punto específico de la carretera