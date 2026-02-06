Clima en Sonora hoy, 6 de febrero: Pronostican fuertes rachas de viento y un nuevo frente frío

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes se esperan condiciones meteorológicas variables en Sonora, derivadas de la interacción entre la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

Durante el atardecer se prevé cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y aisladas durante la noche y la madrugada del sábado, principalmente en el noreste y oriente del estado. Además, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en regiones del norte y oriente de la entidad.

NUEVO FRENTE FRÍO

Las autoridades también alertaron sobre la aproximación de un nuevo sistema invernal al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero. Este fenómeno podría generar lluvias moderadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, además de un descenso en las temperaturas y rachas de viento en el interior del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las condiciones para las principales ciudades del estado, Hermosillo amaneció con 14 °C y se espera una máxima de 32 °C, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón registró una mínima de 16 °C y alcanzaría los 33 °C, con cielo parcialmente nublado.

Nogales presentó una de las temperaturas más bajas, con 7 °C al amanecer y una máxima prevista de 23 °C, además de rachas de viento de hasta 50 km/h y ligera probabilidad de precipitación. En Agua Prieta se reportó una mínima de 5 °C, con condiciones mayormente despejadas.

Guaymas tendrá cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia del 20 %, mientras que Navojoa y San Luis Río Colorado mantendrán cielos entre despejados y parcialmente nublados, sin precipitaciones.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del clima, especialmente por las rachas de viento y el posible descenso de temperaturas en los próximos días.