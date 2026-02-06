Se reactiva trabajo en el Valle del Mayo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

"Aunque no en la medida que hubiéramos querido, hay trabajo en el Valle del Mayo en este inicio de año, gracias principalmente a las cosechas de hortalizas, en beneficio de más de 12 mil jornaleros", informó Norberto Valenzuela Torres.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas "Salvador Alvarado" señaló que esa reactivación representa un importante respiro para alrededor de un 75 por ciento de dicho sector.

Sin embargo, aclaró, esto no será por mucho tiempo, ya que, dentro de dos o tres meses, cuando terminen las cosechas, y hasta septiembre, se presentará otra vez la falta de trabajo.

Por ello, anunció que el sindicato retomará desde ahora la demanda de programas emergentes de empleo o apoyos económicos, porque, por uno u otro motivo, siempre hay muchos problemas en el campo.

"En otros ciclos se sembraba muy poco, debido a la sequía y falta de agua en la Presa Mocúzari, y ahora, que sí llovió mucho el año pasado y que podía cultivarse mucha superficie, hubo una reducción por el problema de los precios que enfrentan los agricultores", explicó.

Ante la crisis recurrente, Valenzuela Torres reclamó que los tres niveles de Gobierno no hacen nada para evitarlo, por lo que los jornaleros salen en los meses de verano a Cajeme, la Costa de Hermosillo, Guaymas, Caborca y Nogales, entre otros lugares, a buscar empleo.

"Por si fuera poco, los precios de la canasta básica andan por los cielos, todo está subiendo, además de que hay muchos problemas en cuanto a los servicios médicos y falta de medicamentos", agregó.

Por todo lo anterior, el dirigente sindical indicó que el Gobierno debe implementar programas de arreglo de caminos, cercos de escuelas, Centros de Salud y en otras áreas donde se pueda brindar trabajo temporal a miles de jornaleros de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

"Lamentablemente, han desaparecido los programas de empleo temporal para la gente del campo": Norberto Valenzuela

Durante el presente ciclo agrícola se sembraron alrededor de mil hectáreas de hortalizas en el Valle del Mayo