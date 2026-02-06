  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Se reactiva trabajo en el Valle del Mayo

Importante respiro para más de 12 mil jornaleros: Valenzuela Torres

Feb. 06, 2026
Se reactiva trabajo en el Valle del Mayo

"Aunque no en la medida que hubiéramos querido, hay trabajo en el Valle del Mayo en este inicio de año, gracias principalmente a las cosechas de hortalizas, en beneficio de más de 12 mil jornaleros", informó Norberto Valenzuela Torres.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas "Salvador Alvarado" señaló que esa reactivación representa un importante respiro para alrededor de un 75 por ciento de dicho sector.

Sin embargo, aclaró, esto no será por mucho tiempo, ya que, dentro de dos o tres meses, cuando terminen las cosechas, y hasta septiembre, se presentará otra vez la falta de trabajo.

Por ello, anunció que el sindicato retomará desde ahora la demanda de programas emergentes de empleo o apoyos económicos, porque, por uno u otro motivo, siempre hay muchos problemas en el campo.

"En otros ciclos se sembraba muy poco, debido a la sequía y falta de agua en la Presa Mocúzari, y ahora, que sí llovió mucho el año pasado y que podía cultivarse mucha superficie, hubo una reducción por el problema de los precios que enfrentan los agricultores", explicó.

Ante la crisis recurrente, Valenzuela Torres reclamó que los tres niveles de Gobierno no hacen nada para evitarlo, por lo que los jornaleros salen en los meses de verano a Cajeme, la Costa de Hermosillo, Guaymas, Caborca y Nogales, entre otros lugares, a buscar empleo.

"Por si fuera poco, los precios de la canasta básica andan por los cielos, todo está subiendo, además de que hay muchos problemas en cuanto a los servicios médicos y falta de medicamentos", agregó.

Por todo lo anterior, el dirigente sindical indicó que el Gobierno debe implementar programas de arreglo de caminos, cercos de escuelas, Centros de Salud y en otras áreas donde se pueda brindar trabajo temporal a miles de jornaleros de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

"Lamentablemente, han desaparecido los programas de empleo temporal para la gente del campo": Norberto Valenzuela

Durante el presente ciclo agrícola se sembraron alrededor de mil hectáreas de hortalizas en el Valle del Mayo

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Proponen prisión por uso indebido de la tarjeta Bienestar de adultos mayores en Sonora
Sonora

Proponen prisión por uso indebido de la tarjeta Bienestar de adultos mayores en Sonora

Febrero 05, 2026

La propuesta busca castigar penalmente a quienes retengan, utilicen, cobren o administren sin autorización el apoyo

Bienestar capacita a servidores de la Salud
Sonora

Bienestar capacita a servidores de la Salud

Febrero 05, 2026

Para este 2026 se continuarán con las visitas en las viviendas para dar seguimiento a las atenciones

Estados Unidos resalta a Sonora como socio para la producción de minerales
Sonora

Estados Unidos resalta a Sonora como socio para la producción de minerales

Febrero 05, 2026

Es desde el Puerto de Guaymas donde se lidera el camino en energía a nivel internacional