Pronostican lluvias ligeras y fuertes rachas de viento en estos municipios de Sonora

Durante la tarde de hoy, se prevé que una capa de nubosidad media, asociada a la corriente en chorro subtropical, comience a cubrir gran parte de Sonora. Este fenómeno, en combinación con un canal de baja presión, favorecerá la posibilidad de lluvias dispersas durante la media noche de hoy y la madrugada del sábado, principalmente en la región norte y la cuenca del Río Sonora.

Las precipitaciones pronosticadas serán ligeras y de corta duración, por lo que se espera que no causen mayores afectaciones. Sin embargo, Protección Civil alertó sobre el aumento en la velocidad de los vientos durante la madrugada, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en los municipios fronterizos del noreste del estado.

MUNICIPIOS CON PRONÓSTICO DE LLUVIA

Entre los municipios con mayor probabilidad de lluvia se encuentran Rayón, Ures, Opodepe, Cucurpe, Bacoachi, Arizpe, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Banámichi, Cananea, Santa Cruz, Naco, Nacozari, Fronteras, Ímuris, Cumpas, Moctezuma, Villa Hidalgo, Agua Prieta y Bavispe, así como sus comunidades cercanas.

Autoridades locales recomiendan a la población tomar precauciones, principalmente al transitar por carreteras y zonas abiertas durante la madrugada, así como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

FRENTE FRÍO AFECTARÁ A SONORA

Además, la dependencia informó que se espera que un nuevo sistema invernal llegue al noroeste del país los días 11 y 12 de febrero, con probabilidad de lluvias moderadas y posibles nevadas o aguanieve en las zonas montañosas de Sonora.