Sonora

VIDEO | Acusan que crematorio de San Luis Río Colorado echa humo y malos olores

La chimenea del lugar emite gruesas fumarolas; vecinos están alarmados por la emisión partículas de cenizas

Oct. 29, 2025
Un horno crematorio de agencia funeraria es un equipo especializado diseñado para realizar la cremación de cuerpos humanos; es decir, la reducción del cuerpo a cenizas mediante la aplicación de altas temperaturas, generalmente entre 800 y mil 200 grados Celsius.

El equipo forma parte de las instalaciones de la funeraria o crematorio y suele contar con sistemas de control ambiental para reducir emisiones, así como cámaras separadas para la incineración y el enfriamiento de los restos.

DENUNCIA CIUDADANA EN SLRC

En redes sociales, ciudadanos de San Luis Río Colorado (SLRC) denunciaron lo que está pasando con una agencia funeraria.

Mediante un video, difundido en redes sociales, se dio a conocer que un crematorio echa el humo al aire libre, así como que está generando malos olores.

El lugar se localiza en Internacional y calle 42, de la fronteriza ciudad; temen que partículas de ceniza se propaguen entre la población. Piden la intervención de las autoridades correspondientes.

Edel Osuna
