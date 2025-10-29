El Mercado de Abastos de Navojoa se llena de color con la flor del Día de Muertos

Como en cada año, el Mercado de Abastos de Navojoa empieza a llenarse de color con la llegada de la flor característica por el Día de Muertos, traída desde el sur del país y que decorará este 2025 los campos santos del municipio.

Paz Quiroz Rivera, es una comerciante que junto a su familia, ha venido a Navojoa durante cuatro décadas para traer gladiolas y algunas flores para comercializar, traídas desde Tuxpan de las Flores, Michoacán.

El pasado 27 de octubre, junto a otras familias del sur de México, llegaron a Navojoa, para ellos, este ha sido el punto de venta año con año, una ciudad que ha considerado que los ha arropado por décadas y en el que los clientes los buscan por la calidad de las flores y los bajos precios.

"Duramos 28 horas en carretera para llegar a Navojoa, pero a nuestra familia nos encanta venir a Navojoa, estaremos toda la semana vendiendo flor para este Día de Muertos, de día y de noche", informó.

En su caso, cuenta con cientos de mazos de gladiolas para comercializar, además de cientos de flores como nube y otras más.

Pero además, otros comerciantes han empezado a arribar al Mercado de Abastos, quienes estarán ofreciendo sus productos hasta el próximo 1 de noviembre, día en el que se acostumbra velar a los fieles difuntos y adornar sus tumbas con coloridas flores, convertida en una tradición mexicana.

En cuanto a los precios ofrecidos en el Mercado de Abastos, la gladiola, que es la más común, se encuentra entre las 400 a los 600 pesos el ramo con seis docenas, mientras que el resto llega a costar desde 100 pesos.

"A todos los navojenses que se vengan a comprar para terminar rápido y regresarnos a nuestro pueblo pronto y también disfrutar la tradición del Día de Muertos", concluyeron los comerciantes.