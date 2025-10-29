  • 24° C
Sonora

El Mercado de Abastos de Navojoa se llena de color con la flor del Día de Muertos

Empieza la venta de flores para decorar los campos santos del Municipio este fin de semana

Oct. 29, 2025
Como en cada año, el Mercado de Abastos de Navojoa empieza a llenarse de color con la llegada de la flor característica por el Día de Muertos, traída desde el sur del país y que decorará este 2025 los campos santos del municipio.

Paz Quiroz Rivera, es una comerciante que junto a su familia, ha venido a Navojoa durante cuatro décadas para traer gladiolas y algunas flores para comercializar, traídas desde Tuxpan de las Flores, Michoacán.

El pasado 27 de octubre, junto a otras familias del sur de México, llegaron a Navojoa, para ellos, este ha sido el punto de venta año con año, una ciudad que ha considerado que los ha arropado por décadas y en el que los clientes los buscan por la calidad de las flores y los bajos precios.

"Duramos 28 horas en carretera para llegar a Navojoa, pero a nuestra familia nos encanta venir a Navojoa, estaremos toda la semana vendiendo flor para este Día de Muertos, de día y de noche", informó.

En su caso, cuenta con cientos de mazos de gladiolas para comercializar, además de cientos de flores como nube y otras más.

Pero además, otros comerciantes han empezado a arribar al Mercado de Abastos, quienes estarán ofreciendo sus productos hasta el próximo 1 de noviembre, día en el que se acostumbra velar a los fieles difuntos y adornar sus tumbas con coloridas flores, convertida en una tradición mexicana.

En cuanto a los precios ofrecidos en el Mercado de Abastos, la gladiola, que es la más común, se encuentra entre las 400 a los 600 pesos el ramo con seis docenas, mientras que el resto llega a costar desde 100 pesos.

"A todos los navojenses que se vengan a comprar para terminar rápido y regresarnos a nuestro pueblo pronto y también disfrutar la tradición del Día de Muertos", concluyeron los comerciantes.

 

Edgar Coronado
