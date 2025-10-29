IMSS Bienestar llevará la coordinación en Sonora

En Sonora continúan las acciones y etapas para la consolidación de la operación de "IMSS-Bienestar" pero el personal en proceso de transferencia empezará a laborar bajo su coordinación; sin embargo, su pago continuará siendo responsabilidad del Gobierno del Estado, quedando como responsable y titular de la relación laboral.

De acuerdo al Diario oficial de la Federación (DOF), el primer convenio existe desde junio del 2023, donde ambas partes estuvieron de acuerdo en mantener una coordinación respecto a la colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en el Estado de Sonora.

Actualmente, la modificación se refiere a que todos los trabajadores estarán bajo las órdenes el IMSS-Bienestar; sin embargo, será el Gobierno del Estado quien únicamente absorba los sueldos, así como pagos de prestaciones laborales solo de las plazas que aún no hayan completado dicha transición, mientras que las plazas transferidas y pagadas por el instituto contarán con la garantía de sus derechos laborales individuales por parte este.

Asimismo, se estipula que en caso de presentarse cualquier tipo de controversia derivada de la transferencia de personal, será el Gobierno del Estado quien hará frente con sus propios recursos humanos, materiales y financieros.

Lo anterior se refiere a que el Estado tendrá la obligación irrevocable a mantener la paz y a salvo al IMSS-Bienestar, liberándose de cualquier obligación y responsabilidad civil, fiscal, laboral, penal, de seguridad social u otra, si por cualquier motivo alguna autoridad administrativa o jurisdiccional llegará a condenar al instituto.

Este convenio entrará en vigor una vez que se lleven a cabo las firmas de conformidad por parte de ambas partes, y asimismo se destaca que será el gobierno de Sonora se irá deslindando de los trabajadores una vez que estos concluyan su transición y su patrón absoluto será el IMSS-Bienestar.