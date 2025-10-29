  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Anuncian Festival de las Artes Itson 2025

El evento cultural se realizará del 3 al 22 de noviembre, anuncian directivos del instituto

Oct. 29, 2025
Anuncian Festival de las Artes Itson 2025

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Unidad Navojoa, anunció este miércoles el programa del Festival de las Artes 2025, edición número 24, que se llevará a cabo del 3 al 22 de noviembre en varias sedes y subsedes del sur del estado.

En rueda de prensa, Mauricio López Acosta, director del instituto, informó que habrá 49 eventos como, por ejemplo, de música, danza, teatro, exposiciones, talleres, conferencias y conversatorios, en Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas y Empalme, así como en Álamos y Huatabampo.

"Es un espacio en el que, durante más de dos décadas, y con la suma de esfuerzos con diversas dependencias, asociaciones y organismos, celebramos e impulsamos la creatividad, la expresión y el talento artístico de nuestra comunidad universitaria y de toda la región", destacó.

Indicó que en el Festival participarán alrededor de 230 artistas, muchos de ellos reconocidos y de sobresaliente trayectoria profesional, así como jóvenes talento, y se espera una asistencia de más de 10 mil personas.

Señaló que esta fiesta cultural, que es gratuita y para todo público,  forma parte de las funciones sustantivas del Itson y que siempre hay que fortalecer, por los muchos y grandes beneficios que genera para la persona en lo individual y para la sociedad en general.

López Acosta estuvo acompañado por Ramón Alegría López, coordinador de Extensión y Difusión Cultural del instituto en Navojoa, y Lydia Miranda García, coordinadora de Vinculación, quienes dieron a conocer los detalles del evento, cuyo programa completo se puede consultar en la página de facebook Cultura Itson e Itson Navojoa.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
IMSS Bienestar llevará la coordinación en Sonora
Sonora

IMSS Bienestar llevará la coordinación en Sonora

Octubre 29, 2025

Gobierno del Estado solo pagará sueldos y protegerá de controversias al instituto

Son más de 4 mil concesiones mineras sin trabajarse
Sonora

Son más de 4 mil concesiones mineras sin trabajarse

Octubre 29, 2025

A nivel noroeste de México se tienen alrededor de 15 mil a 20 mil lotes, que corresponde al mismo porcentaje del tema de operación

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, miércoles 29 de octubre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, miércoles 29 de octubre

Octubre 29, 2025

La escasez de lluvias y los niveles críticos de las presas del Río Yaqui mantienen al sur de Sonora al borde de una emergencia por falta de agua