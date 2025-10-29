Anuncian Festival de las Artes Itson 2025

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Unidad Navojoa, anunció este miércoles el programa del Festival de las Artes 2025, edición número 24, que se llevará a cabo del 3 al 22 de noviembre en varias sedes y subsedes del sur del estado.

En rueda de prensa, Mauricio López Acosta, director del instituto, informó que habrá 49 eventos como, por ejemplo, de música, danza, teatro, exposiciones, talleres, conferencias y conversatorios, en Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas y Empalme, así como en Álamos y Huatabampo.

"Es un espacio en el que, durante más de dos décadas, y con la suma de esfuerzos con diversas dependencias, asociaciones y organismos, celebramos e impulsamos la creatividad, la expresión y el talento artístico de nuestra comunidad universitaria y de toda la región", destacó.

Indicó que en el Festival participarán alrededor de 230 artistas, muchos de ellos reconocidos y de sobresaliente trayectoria profesional, así como jóvenes talento, y se espera una asistencia de más de 10 mil personas.

Señaló que esta fiesta cultural, que es gratuita y para todo público, forma parte de las funciones sustantivas del Itson y que siempre hay que fortalecer, por los muchos y grandes beneficios que genera para la persona en lo individual y para la sociedad en general.

López Acosta estuvo acompañado por Ramón Alegría López, coordinador de Extensión y Difusión Cultural del instituto en Navojoa, y Lydia Miranda García, coordinadora de Vinculación, quienes dieron a conocer los detalles del evento, cuyo programa completo se puede consultar en la página de facebook Cultura Itson e Itson Navojoa.