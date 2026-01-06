Venta de rosca de Reyes mueve la economía en Navojoa

Como en cada año, la venta de la rosca de Reyes en Navojoa volvió a mover la economía local, considerada una de las tradiciones más importantes que se tienen en la ciudad y en la que familias enteras se siguen sumando.

En el primer cuadro de la ciudad, el 6 de enero no pasó desapercibido, muchos le apostaron a la venta de este producto, buscado por muchos para mantener la tradición viva, pero sobretodo, compartir en familia.

Según comerciantes locales, aunque la derrama económica es positiva, las ventas se han reducido este año debido al periodo vacacional, ya que anteriormente las escuelas también participaban en la compra de roscas.

Relataron que en este año, la comercialización de las roscas no solo se limitó al centro de la ciudad, sino que también en colonias y comunidades, en zonas que fueron instalados establecimientos semifijos, con lo que se logró llevar el producto a toda la ciudad.

"No podemos decir que estuvo mejor que el año pasado, pero si nos estuvo yendo bien, desde el día 5 en la tarde empezó la venta, no como quisiéramos, pero si se lograron ganancias", describió Roberto Yepiz, uno de los comerciantes.

En cuanto a los costos este año, describieron que se optó por ofrecer precios accesibles, algunos desde los 130 pesos en tamaño mediano y otras grandes arriba de los 200 pesos, mientras en tiendas comerciales, el costo llegó a ser de hasta 400 pesos.

Expresaron que más allá del impacto económico, la venta de rosca fomenta la convivencia familiar y mantiene viva la tradición del Día de Reyes.

DATO:

Algunos establecimientos reportaron la venta de hasta 150 roscas durante el día.