Sonora

Bienestar arranca con estrategia de Salud Casa por Casa

Para este año contará con 325 servidores de la salud; en 2025 realizaron más de 190 mil visitas

Ene. 06, 2026
Delegado estatal del Bienestar, Octavio Almada Palafox
Este año la Secretaría del Bienestar continuará con el reforzamiento del programa de "Salud casa por casa" para Sonora, que tan solo el año pasado lograron realizar más de 190 mil visitas, informó el delegado estatal Octavio Almada Palafox, luego de la primera reunión estratégica para continuar labores en este año.

Salud Casa por Casa es uno de los programas para el Bienestar del gobierno de México que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de las y los adultos mayores, así como de las personas con discapacidad.

"Estuvimos junto a compañeras y compañeros de IMSS Bienestar, IMSS, Issste y de la Secretaría de Salud del Estado, reafirmamos que el trabajo coordinado es clave para que la salud llegue de manera directa, oportuna y humana a cada hogar", dijo Almada Palafox.

Para este 2026 se continuarán con las visitas en las viviendas para dar seguimiento a las atenciones, para lo cual se contará a nivel estatal con la labor de 325 servidores de la salud, mismos que ya se encuentran activos.

Palafox Almada, ha dicho que, a través de este programa, las personas facilitadoras de salud que han realizado visitas periódicas a los domicilios de los beneficiarios han priorizado la atención preventiva, la detección oportuna de riesgos y el acompañamiento continuo.

Por último, detalló que esta es la primera mesa estatal de trabajo que se realiza en este año, pero que en total desde que arrancó dicho programa ya llevan 19 reuniones donde se habla sobre los avances y estrategias para llevar a todo Sonora del programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el cual refleja una visión clara de prevenir, cuidar y estar cerca de quienes más lo necesitan.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

