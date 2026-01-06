  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Congreso local impulsará participación de personas con discapacidad

Será a través de la reforma electoral donde se buscará la representación para el 2027

Ene. 06, 2026
Mesa directica del congreso del Estado
Mesa directica del congreso del Estado

Con la reforma electoral impulsarán la participación de las personas con discapacidad, lo que será un reto para dar cara en 2027, porque esta parte de la población está sumada a las acciones afirmativas, pero que han sido relegadas, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia.

La legisladora detalló que este trabajo a favor de las personas con discapacidad lo están realizando de manera particular con el diputado Julio César Navarro. "Pues las personas con discapacidad también son relegadas, entonces en ese sentido queremos con esta reforma impulsar una participación real, una participación oportuna".

Además, destacó que con esta labor se busca que para este grupo de personas se respete pero también que se garanticen los derechos humanos y el derecho de votar así como el de ser votados.

La legisladora recordó que esta iniciativa ya se presentó ante el pleno, y que ya ha tenido un avance en el tema de socializar a través de tres foros de consulta y que actualmente ya está de regreso en las comisiones, así como en el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora (CIPES)

"Se está terminando de hacer el documento con toda la información que arrojaron los foros y junto con eso pues vamos a ver ya qué procede dentro de la misma comisión, cómo se presentaría ya el proyecto ahí en la comisión con algunas modificaciones", explicó la presidenta de la mesa directiva.

Por otra parte, también informó que la actual mesa directiva estará trabajando en este extraordinario hasta el 31 de enero y que será el 1 de febrero cuando se haga el relevo de quienes integrarán la nueva mesa directiva llevando a cabo los protocolos correspondientes como la propuesta, elección e instalación.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Bienestar arranca con estrategia de Salud casa por casa
Sonora

Bienestar arranca con estrategia de Salud casa por casa

Enero 06, 2026

Para este año contará con 325 servidores de la salud; en 2025 realizaron más de 190 mil visitas

Staus retoma acciones de revisión salarial
Sonora

Staus retoma acciones de revisión salarial

Enero 06, 2026

Exhorta a sus afiliados a participar documentando sus demandas

5 Frutos que crecen en Sonora que casi nadie conoce y tienen sabores únicos
Sonora

5 Frutos que crecen en Sonora que casi nadie conoce y tienen sabores únicos

Enero 06, 2026

Estos alimentos silvestres suelen ser poco conocidos fuera del territorio sonorense, pero cuentan con una gran riqueza histórica y cultural