Congreso local impulsará participación de personas con discapacidad

Con la reforma electoral impulsarán la participación de las personas con discapacidad, lo que será un reto para dar cara en 2027, porque esta parte de la población está sumada a las acciones afirmativas, pero que han sido relegadas, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia.

La legisladora detalló que este trabajo a favor de las personas con discapacidad lo están realizando de manera particular con el diputado Julio César Navarro. "Pues las personas con discapacidad también son relegadas, entonces en ese sentido queremos con esta reforma impulsar una participación real, una participación oportuna".

Además, destacó que con esta labor se busca que para este grupo de personas se respete pero también que se garanticen los derechos humanos y el derecho de votar así como el de ser votados.

La legisladora recordó que esta iniciativa ya se presentó ante el pleno, y que ya ha tenido un avance en el tema de socializar a través de tres foros de consulta y que actualmente ya está de regreso en las comisiones, así como en el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora (CIPES)

"Se está terminando de hacer el documento con toda la información que arrojaron los foros y junto con eso pues vamos a ver ya qué procede dentro de la misma comisión, cómo se presentaría ya el proyecto ahí en la comisión con algunas modificaciones", explicó la presidenta de la mesa directiva.

Por otra parte, también informó que la actual mesa directiva estará trabajando en este extraordinario hasta el 31 de enero y que será el 1 de febrero cuando se haga el relevo de quienes integrarán la nueva mesa directiva llevando a cabo los protocolos correspondientes como la propuesta, elección e instalación.