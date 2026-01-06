  • 24° C
Sonora

Staus retoma acciones de revisión salarial

Exhorta a sus afiliados a participar documentando sus demandas

Ene. 06, 2026
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus)
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) retoma acciones para la revisión salarial de este año invitando a sus agremiados a documentar los incumplimientos que se han presentado para presentarlos de manera formal ante la Secretaría del Trabajo y Conflicto del mismo Staus.

De acuerdo con información del mismo sindicato, se han puesto a disposición de los afiliados los formatos que deben ser llenados para fortalecer los procesos de planeación y documentación rumbo a la próxima revisión contractual.

Uno de estos es para trabajar en la propuesta para pliego petitorio a través de la cual se busca recopilar demandas específicas en materia salarial, prestacional y de condiciones generales de trabajo. El otro es sobre el tema de las violaciones al contrato colectivo de trabajo, y el cual está diseñado para registrar, sistematizar y visibilizar casos de incumplimiento o inobservancia de las cláusulas vigentes del contrato.

Una vez que se cuente con la información recabada, estos serán enviados a la secretaría de trabajo y conflicto del Staus encabezada por la maestra Vilma Cha Moreno. Por su parte, la Comisión Revisora 2026, exhortó al personal académico a participar activamente en este proceso, con el propósito de que las demandas que se presenten en la mesa de negociación reflejen un consenso amplio, informado y sólidamente sustentado.

También se informó que a la par se han retomado retomando las reuniones de trabajo para la revisión de la tercera etapa de la programación académica, de los programas educativos de licenciatura, posgrado y cursos generales correspondiente al ciclo 2026-1, y este miércoles 7 de enero se estará trabajando en los campus de Cajeme y Navojoa.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

