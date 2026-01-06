Staus retoma acciones de revisión salarial

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) retoma acciones para la revisión salarial de este año invitando a sus agremiados a documentar los incumplimientos que se han presentado para presentarlos de manera formal ante la Secretaría del Trabajo y Conflicto del mismo Staus.

De acuerdo con información del mismo sindicato, se han puesto a disposición de los afiliados los formatos que deben ser llenados para fortalecer los procesos de planeación y documentación rumbo a la próxima revisión contractual.

Uno de estos es para trabajar en la propuesta para pliego petitorio a través de la cual se busca recopilar demandas específicas en materia salarial, prestacional y de condiciones generales de trabajo. El otro es sobre el tema de las violaciones al contrato colectivo de trabajo, y el cual está diseñado para registrar, sistematizar y visibilizar casos de incumplimiento o inobservancia de las cláusulas vigentes del contrato.

Una vez que se cuente con la información recabada, estos serán enviados a la secretaría de trabajo y conflicto del Staus encabezada por la maestra Vilma Cha Moreno. Por su parte, la Comisión Revisora 2026, exhortó al personal académico a participar activamente en este proceso, con el propósito de que las demandas que se presenten en la mesa de negociación reflejen un consenso amplio, informado y sólidamente sustentado.

También se informó que a la par se han retomado retomando las reuniones de trabajo para la revisión de la tercera etapa de la programación académica, de los programas educativos de licenciatura, posgrado y cursos generales correspondiente al ciclo 2026-1, y este miércoles 7 de enero se estará trabajando en los campus de Cajeme y Navojoa.