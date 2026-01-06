  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

5 Frutos que crecen en Sonora que casi nadie conoce y tienen sabores únicos

Estos alimentos silvestres suelen ser poco conocidos fuera del territorio sonorense, pero cuentan con una gran riqueza histórica y cultural

Ene. 06, 2026
5 Frutos que crecen en Sonora que casi nadie conoce y tienen sabores únicos

Cuando se habla de frutas y alimentos silvestres en México, pocas personas piensan de inmediato en el desierto, pero Sonora es uno de los territorios con mayor riqueza de frutos adaptados a climas extremos.

Muchos de los frutos que crecen en la tierra sonorense son poco conocidos fuera de la región, pero están profundamente ligados a la identidad, la gastronomía y el conocimiento ancestral del norte del país.

1. PITAHAYA

imagen-cuerpo

La pitahaya es uno de los frutos más emblemáticos del desierto sonorense. De pulpa roja intensa y sabor dulce, se obtiene de distintos tipos de cactus y aparece solo durante unas pocas semanas al año.

Su recolección es casi un ritual comunitario y su valor nutricional, rico en antioxidantes y fibra, la ha convertido en un alimento muy apreciado tanto de forma natural como en dulces y mermeladas.

2. PAPACHI BORRACHO

imagen-cuerpo

El papachi o papache borracho es uno de los frutos menos conocidos fuera de Sonora, pero muy identificable para quienes crecieron en zonas rurales o serranas del estado. 

Se trata de un fruto pequeño, redondo y de color oscuro que crece de manera silvestre. Su apodo no es casual: al fermentar de forma natural cuando madura demasiado, puede provocar una ligera sensación embriagante si se consume en exceso.

Tradicionalmente se come fresco, directo del árbol, y forma parte del conocimiento popular transmitido de generación en generación, sobre todo entre niños y recolectores locales.

3. NANCHE SILVESTRE

imagen-cuerpo

En zonas específicas del estado crece el nanche de monte, una fruta pequeña y aromática que suele pasar desapercibida. Su sabor intenso y su resistencia al clima seco lo convierten en un ejemplo claro de cómo la naturaleza sonorense se adapta sin pedir permiso.

4. HUEREQUE

imagen-cuerpo

El huereque y otros frutos de plantas nativas han sido utilizados históricamente con fines alimenticios y medicinales. Hoy, su consumo es limitado, pero forman parte del conocimiento tradicional que sigue vivo en comunidades rurales.

5. CHILTEPÍN VERDE

imagen-cuerpo

Aunque muchos lo asocian solo como chile seco o en salsa, el chiltepín verde también es un fruto silvestre que crece de manera natural en Sonora. Pequeño, redondo y aparentemente inofensivo, concentra un nivel de picor elevado que lo ha hecho famoso a nivel nacional.

En verde se consume fresco, en salsas crudas o machacado, y es considerado por muchos como "oro verde" del desierto. Además de su valor culinario, su recolección está regulada en algunas zonas para evitar la sobreexplotación, lo que habla de su importancia ecológica y cultural.

Estos frutos demuestran que Sonora no es un territorio estéril, sino un ecosistema complejo y generoso. Conocerlos no solo amplía el paladar, también permite entender la relación histórica entre el entorno y quienes han aprendido a vivir de él.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Ofrecen descuentos en revalidación vehicular 2026 en Sonora
Sonora

Ofrecen descuentos en revalidación vehicular 2026 en Sonora

Enero 06, 2026

La autoridad estatal invita a automovilistas a ponerse al corriente con incentivos por pronto pago, facilidades digitales y beneficios vigentes

Clima en Sonora hoy, 6 de enero: Frente frío 27 llegará este miércoles con temperaturas de hasta -5 °C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 6 de enero: Frente frío 27 llegará este miércoles con temperaturas de hasta -5 °C

Enero 06, 2026

Este nuevo sistema frontal traerá lluvias, descenso de temperaturas, rachas de viento y probabilidad de nieve en algunas zonas del estado

Huatabampito tuvo muchos visitantes en vacaciones
Sonora

Huatabampito tuvo muchos visitantes en vacaciones

Enero 05, 2026

La obra del Malecón atrajo a paisanos y turistas, dicen autoridades municipales de Huatabampo