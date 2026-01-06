Navojoa cerró el 2025 en cuarto lugar por casos de dengue

Un total de 175 casos de dengue confirmados, fueron los que se contabilizaron en Navojoa al cierre del 2025, un año que se vio marcado por una defunción que se registró el pasado mes de noviembre, en un hecho que no se registraba desde 2022.

Según el Informe Epidemiológico Semanal de Enfermedades Transmitidas por Vector, que es presentado por la Secretaría de Salud, Navojoa culminó en cuarto lugar a nivel estatal por mayor registro de casos, esto con corte hasta el pasado 28 de diciembre.

Factores como las lluvias constantes que se registraron el año anterior, contribuyeron a que se tuviera un año con alto registro de casos, sin embargo, la estadística de decesos por la enfermedad logró mantenerse baja.

En el año previo, que fue en 2024, Navojoa tuvo un registro de 116 casos por dengue, sin ninguna defunción, lo que representó que para 2025, se alcanzara un incremento de hasta el 50 por ciento en la incidencia de casos.

Como parte de las campañas preventivas, Navojoa le apostó a las campañas de descacharre, precisamente para reducir el riesgo en la proliferación de moscos, por lo que en datos del sector salud, se logró realizar 101 jornadas, atendiendo 9,459 viviendas y más de 400 toneladas retiradas.

Para este 2026, autoridades pronunciaron que el reto será el limitar los casos de dengue, manteniendo de manera permanente las jornadas de descacharre, la promoción de patio limpio y el aspecto informativo para dar a conocer recomendaciones a la comunidad.

DATO:

A nivel regional, Etchojoa fue el otro municipio con mayor registro de casos, acumulando un total de 130 casos al cierre del 2025.