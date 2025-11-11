Van tres fosas clandestinas encontradas en Hermosillo

Hasta el momento van tres fosas localizadas la tarde de este martes, en la zona de Real del Alamito, ubicada en Hermosillo, Sonora, las cuales fueron el resultado de una búsqueda positiva por parte del colectivo Buscadoras por la Paz en Sonora, informaron a través de su vocera Cecilia Delgado.

“Vamos a tener más información más adelante, ya que estén procesadas las fosas, les vamos a decir cuántos fueron, qué ropas traían y todo lo que puedan ustedes ver de su interés, lo que tienen personas desaparecidas, y hasta el momento van tres fosas confirmadas”, dijo Cecilia Delgado.

Destacó que hasta el momento desconocen cuántos cuerpos hay en cada fosa, pero que calculan que por mínimo son tres, y que continuarán trabajando en la zona. “Aquí andamos, está muy pesado todo, porque son piedras gigantes, unas piedras muy grandes, pero olvídense, es más grande el amor, la fuerza que tenemos por llevarlos a un lugar digno”.

Cecilia Delgado, agradeció a las personas que se están armando de valor para informarles dónde pueden encontrar a sus familiares, a través del apoyo de las Buscadoras por la Paz, indicando que esa es la ayuda que necesitan para lograr que las personas regresen a casa que es el objetivo que tienen como colectivo.

“Es lo que queremos y buscamos las madres, las hermanas, las tías, anhelamos que regresen a un lugar digno, por lo menos, si ya no están con vida, que podamos tenerlos, llevarles flores, una veladora”, expresó la buscadora por la paz.

También dijo que no sabían hasta qué hora iban a estar trabajando pero que tratarán de mantener informado a todos los que han perdido a alguien, aunque saben que es un trabajo cansado que cambia con cada búsqueda positiva como esta. La vocera del colectivo invitó a quienes tengan algún familiar desaparecido a que se sumen a la búsqueda saliendo para ayudarlas en una labor que consideran pesada y donde siempre necesitan manos.