Van por más policías para Navojoa, continúa abierta jornada de reclutamiento

Un total de 20 nuevos elementos se han sumado a la corporación policiaca en Navojoa, pero la proyección es que en una primera etapa, se logre incorporar a 50 oficiales, por lo que se mantiene vigente la jornada de reclutamiento, informó el comisario de Seguridad Pública, Lázaro Parra Portillo.

En Navojoa, precisó que el estado de fuerza es de 254 elementos en la actualidad, sin embargo, confirmó que se siguen acercando jóvenes con vocación de servicio para incorporarse e iniciar con la preparación, teniendo a 15 más en lista de espera para ser evaluados en el C3.

"Seguimos con el reclutamiento de jóvenes que quieren ser elementos de policía y tránsito, la convocatoria se encuentra abierta, ya reclutamos y se graduaron 20 jóvenes, están en funciones", aseguró.

El jefe de la policía municipal en Navojoa, indicó que se está convocando a más jóvenes, los requisitos son que sean de 18 a 35 años de edad, con preparatoria terminada principalmente, donde el proceso es que sean direccionados a Hermosillo para ser evaluados en el examen del C3, posteriormente, llevan el curso de formación inicial en la corporación, y al finalizar, son dados de alta en la policía.

Si bien, explico que la meta es que se incorporen 50 nuevos elementos en la primera etapa, se está buscando que en total sean 100 nuevos oficiales los que puedan entrar en funciones, por lo que la convocatoria se mantendrá vigente.

Aunque hay interés de los jóvenes por ser policía, dijo que muchos también optan por inscribirse en la Policía Estatal, dos instituciones con mucha demanda en la actualidad.

Parra Portillo reiteró el llamado a participar, acudir a la Comisaría y conocer el proceso, con lo que puedan convertirse en nuevos policías.