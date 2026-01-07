Rescatan a lobo marino tras cinco días atrapado en una red en San Carlos, Sonora

Después de varios días de intensa búsqueda y seguimiento, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el rescate de un lobo marino que se encontraba en riesgo en el puerto de San Carlos, Sonora, luego de que vecinos lo reportaran atrapado en una red de pesca. La intervención se llevó a cabo con la coordinación de distintas organizaciones civiles y autoridades locales, y ahora el mamífero recibe atención especializada con miras a su liberación en el mar.

OPERATIVO EN CONJUNTO PARA SALVAR AL ANIMAL

El caso tomó relevancia después de que un video donde se veía al ejemplar con una red enredada alrededor del cuello se difundiera en redes sociales, lo que motivó a habitantes y rescatistas a solicitar ayuda inmediata. El Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre informó que, tras recibir los reportes ciudadanos, se coordinó con la Profepa para implementar un operativo de búsqueda en la zona conocida como Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria de San Carlos.

Personal de Profepa trabajó de la mano con pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios, la Policía Municipal de Guaymas y la empresa Yates Victory San Carlos para localizar y asegurar al lobo marino, el cual se movía constantemente y complicaba su ubicación. Finalmente, tras varios días de esfuerzos, lograron encontrar al animal y proceder con el rescate.

#URGENTE #SONORA un lobo marino lleva más de 5 días en mal estado en el Arco de la Lágrima, Puerto San Carlos. Reportes indican que en @profepa_mx dicen estar de vacaciones y no atienden. El animal sigue sufriendo y no puede alimentarse. Urge intervención. @PROAES_Sonora... pic.twitter.com/IzuTWwmqji — Michelle Rivera (@michelleriveraa) January 6, 2026

REHABILITACIÓN Y LLAMADO A CUIDAR LA FAUNA

El ejemplar ahora se encuentra en un centro especializado, donde recibe atención veterinaria y cuidados de rehabilitación para estabilizar su condición física antes de ser devuelto a su hábitat natural, informaron autoridades ambientales. La Profepa destacó la importancia de la participación comunitaria y la coordinación entre sociedad civil y dependencias públicas para atender este tipo de emergencias relacionadas con la vida silvestre.

Las autoridades también aprovecharon para hacer un llamado a la población a reportar cualquier avistamiento de fauna en peligro y recordaron que la conservación de especies marinas es responsabilidad de todos. En particular, advirtieron sobre el peligro que representan las redes de pesca abandonadas o mal colocadas, que pueden causar lesiones graves o la muerte de animales como lobos marinos.