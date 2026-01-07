  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Rescatan a lobo marino tras cinco días atrapado en una red en San Carlos, Sonora

Autoridades ambientales y voluntarios lograron auxiliar a un ejemplar en riesgo luego de un operativo coordinado

Ene. 07, 2026
El lobo marino rescatado en San Carlos, Sonora, se encuentra en rehabilitación para pronto ser liberado en su hábitat natural
El lobo marino rescatado en San Carlos, Sonora, se encuentra en rehabilitación para pronto ser liberado en su hábitat natural

Después de varios días de intensa búsqueda y seguimiento, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el rescate de un lobo marino que se encontraba en riesgo en el puerto de San Carlos, Sonora, luego de que vecinos lo reportaran atrapado en una red de pesca. La intervención se llevó a cabo con la coordinación de distintas organizaciones civiles y autoridades locales, y ahora el mamífero recibe atención especializada con miras a su liberación en el mar.

OPERATIVO EN CONJUNTO PARA SALVAR AL ANIMAL

El caso tomó relevancia después de que un video donde se veía al ejemplar con una red enredada alrededor del cuello se difundiera en redes sociales, lo que motivó a habitantes y rescatistas a solicitar ayuda inmediata. El Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre informó que, tras recibir los reportes ciudadanos, se coordinó con la Profepa para implementar un operativo de búsqueda en la zona conocida como Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria de San Carlos.

Personal de Profepa trabajó de la mano con pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios, la Policía Municipal de Guaymas y la empresa Yates Victory San Carlos para localizar y asegurar al lobo marino, el cual se movía constantemente y complicaba su ubicación. Finalmente, tras varios días de esfuerzos, lograron encontrar al animal y proceder con el rescate.

REHABILITACIÓN Y LLAMADO A CUIDAR LA FAUNA

El ejemplar ahora se encuentra en un centro especializado, donde recibe atención veterinaria y cuidados de rehabilitación para estabilizar su condición física antes de ser devuelto a su hábitat natural, informaron autoridades ambientales. La Profepa destacó la importancia de la participación comunitaria y la coordinación entre sociedad civil y dependencias públicas para atender este tipo de emergencias relacionadas con la vida silvestre.

Las autoridades también aprovecharon para hacer un llamado a la población a reportar cualquier avistamiento de fauna en peligro y recordaron que la conservación de especies marinas es responsabilidad de todos. En particular, advirtieron sobre el peligro que representan las redes de pesca abandonadas o mal colocadas, que pueden causar lesiones graves o la muerte de animales como lobos marinos.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Frente frío mantiene lluvias intensas y temperaturas bajo cero en Sonora este miércoles y jueves
Sonora

Frente frío mantiene lluvias intensas y temperaturas bajo cero en Sonora este miércoles y jueves

Enero 07, 2026

El mal tiempo continuará con precipitaciones en el norte de la entidad; así como vientos fuertes, posible nieve en zona serrana y bajas temperaturas

Clima en Sonora hoy, 7 de enero: Alto pronóstico de lluvia por frente frío 27
Sonora

Clima en Sonora hoy, 7 de enero: Alto pronóstico de lluvia por frente frío 27

Enero 07, 2026

Protección Civil Estatal advierte por bajas temperaturas, rachas de viento intensas y posible caída de nieve en la sierra sonorense

Aumentan adicciones en la Etnia Mayo
Sonora

Aumentan adicciones en la Etnia Mayo

Enero 07, 2026

Hay que trabajar mucho en la prevención: Ramírez Torres