Frente frío mantiene lluvias intensas y temperaturas bajo cero en Sonora este miércoles y jueves

Los efectos del frente frío continuarán impactando al estado de Sonora durante la segunda mitad de este miércoles y parte de la madrugada del jueves, generando condiciones de mal tiempo en gran parte del territorio estatal, informaron autoridades meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, en las próximas horas se prevé una intensificación de las lluvias en el norte del estado, donde las precipitaciones se presentarán de forma continua, con intervalos de chubascos en municipios como Nogales, Caborca, Santa Ana, Ímuris, Cananea, Carbó y Hermosillo, entre otros.

Estas condiciones estarán acompañadas por un incremento en las rachas de viento, asociado al avance del sistema frontal, lo que podría provocar reducción de visibilidad y riesgos en carreteras, especialmente en zonas urbanas y tramos abiertos.

Durante la tarde-noche de este miércoles, el sistema se desplazará hacia el oriente del estado, dejando lluvias moderadas en municipios de la región del río Sonora, así como en localidades de la Sierra Madre Occidental. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cumbres montañosas de Mesa Tres Ríos, en el municipio de Nácori Chico.

Para el jueves, se pronostica que persistan condiciones de frías a muy frías, con amaneceres por debajo de los -5 grados centígrados en municipios de la región montañosa del oriente y norte del estado. En tanto, en las regiones centro, noroeste y sur, las temperaturas mínimas podrían oscilar entre 6 y 12 grados centígrados.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, protegerse del frío, evitar traslados innecesarios durante lluvias intensas y mantenerse informada a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, se recuerda a la ciudadanía reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1.

PRONÓSTICO DE LLUVIA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA